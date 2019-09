Medvedev se je po uspehu kariere (spet) opravičil

Peti nosilec turnirja Daniil Medvedev, ki je v zadnjih dvobojih provociral ameriške gledalce, ki ga niso ravno vzljubili, se je kot prvi uvrstil v polfinale OP ZDA. Švicarja Stana Wawrinko je izločil s 3:1 v nizih.

V prvem, ki ga je dobil po tie-breaku, je vzel zdravniški odmor (težave naj bi imel s kvadricepsom), razmišljal celo, da ne bo uspel končati dvoboja, a v nadaljevanju, kot je na koncu povedal, stisnil zobe. Pomagalo mu je tudi dejstvo, da je videl, da tudi Wawrinka ni povsem brez bolečin - Švicar se je vrnil po poškodbi. Drugi niz je Medvedev dobil s 6:3, v tretjem se je Wawrinka vrnil in znižal, a v četrtem je Rus hitro postavil stvari na svoje mesto (6:1) in se prebil do prvega polfinala na grand slamih v karieri.

"Hvala in oprostite"

Po dvoboju je priznal, da so gledalci in vzdušje na turnirju naelektreni in kontroverzni. Na vprašanje, kaj bi sporočil občinstvu, je odgovoril: "Hvala in oprostite". Opravičil se je sicer že po zadnjem izpadu.

Foto: Reuters

Roger Federer letošnjega OP ZDA ni najbolje začel, saj je v uvodnih dveh krogih moral oddati po en niz. V tretjem in četrtem krogu je igral veliko bolje, ko je gladko zmagal po treh nizih. V osmini finala je Davidu Goffinu oddal le štiri gre. V četrtfinalu bo njegov nasprotnik Grigor Dimitrov, s katerim sta se do zdaj sedemkrat pomerila, vse dvoboje pa je dobil 38-letni Švicar. Tudi tokrat je Federer favorit.