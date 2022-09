Italijan končal pot Andyja Murraya

Kot prva bosta sta na osrednje igrišče stopila Andy Murray in Matteo Berrettini, ki je na turnirju postavljen kot 13. nosilec turnirja. Zmage v štirih nizih se je s 6:4, 6:4, 6:7 (1) in 6:3 veselil Italijan, 35-letni Škot pa se tako poslavlja od New Yorka. Igralca sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje, statistika pa je na strani Berrettinija.

Daniil Medvedjev, prvi igralec sveta in lanski zmagovalec OP ZDA, bo v drugem krogu igral proti Kitajcu. Njegov nasprotnik bo Jibing Wu, trenutno šele 174. igralec sveta. Rus proti njemu ne bi smel imeti večjih težav.

Na igrišče bo stopil tudi Avstralec Nick Kyrgios, ki bo igral proti Američanu Johnu Wolfu. Zanju bo to prvi medsebojni dvoboj.