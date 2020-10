Kvitova in Siegemundova v četrtfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtfinale se je v ponedeljek kot prva igralka prebila Petra Kvitova, sedma nosilka turnirja. Čehinja je v osmini finala premagala Kitajko Shuai Zhang. Uspešna je bila tudi Nemka Laura Siegemund, ki je izločila Španko Paulo Badosa s 7:5 in 6:2.

Dvoboj med Petro Kvitvo in Shuai Zhang se je končal po dveh nizih. Enajsta igralka sveta je Kitajko premagala z izidom 6:2 in 6:4, dvoboj pa se je končal po eni uri in 20 minutah.

Sofia Kenin, aktualna zmagovalka OP Avstralije, bo v osmini finala igrala s Francozinjo Fiono Ferro. Keninova je do zdaj dobila njun edini medsebojni dvoboj. Za Francozinjo je to prvi preboj v osmino finala na turnirjih za grand slam.