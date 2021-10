V Avstraliji v zadnjih tednih krožijo številne različne informacije glede nastopa necepljenih igralcev in igralk na prvem grand slamu sezone 2022.

Po nekaterih informacijah bi lahko uvedli določene izjeme, pri čemer bi morali necepljeni športniki najprej opraviti 14-dnevno karanteno, če se bo s tem strinjala oblast v zvezni državi, a je to prvi mož Viktorije zanikal.

Andrews je dejal, da to ne bi bilo pošteno do drugih, ki se morajo pravil držati. "Edina poštena pot je v tem primeru iskrenost do prebivalcev v tej zvezni državi. Moja vlada ne bo zaprosila za izjeme, kar se tiče necepljenih igralcev in igralk," je medijem dejal tamkajšnji premier.

"Ne bomo zaprosili za izjeme v športu"

"Ne bom govoril oziroma zahteval od ljudi, da morajo biti za vstop na tribuno cepljeni, ali od cepljenih zaposlenih, da lahko na turnirju delajo, medtem ko bodo igralci lahko tekmovali necepljeni, zato ne bomo zaprosili za izjeme. Kar se tega tiče, je stvar rešena," je še dodal Andrews.

Ob tem je poudaril, da to velja za vsa velika tekmovanja v Viktoriji, tudi za dirko formule ena meseca aprila v Melbournu.

Đoković ne želi razkriti, ali se je cepil

Srb Novak Đoković, številka ena in devetkratni zmagovalec turnirja v Melbournu, v nedavnem intervjuju za srbski Blic ni želel razkriti svojega cepilnega statusa. Dejal je le, da bo spremljal razvoj zdravstvenih razmer v Melbournu in da upa na nastop na zanj najbolj uspešnem turnirju v karieri.

Po zadnjem poročilu teniških združenj ATP in WTA sta sicer cepljeni okoli dve tretjini igralk in igralcev.

OP Avstralije bo prihodnje leto na sporedu med 17. in 30. januarjem.