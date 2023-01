Novak Đoković trdi, da je vse v redu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vse je v redu, se vidimo na dvoboju," je po zadnjem treningu sporočil Novak Đoković, ki se pred turnirjem ubada s poškodbo leve stegenske mišice. Njegov nasprotnik v uvodnem dvoboju je Španec Roberto Carballes Baena, ki ga je Beograjčan pred štirimi leti že premagal. Beograjčan, ki je že devetkrat zmagal na OP Avstralije, tudi letos spada med favorite.

Zelo zanimiv dvoboj lahko prikažeta Matteo Berrettini in Andy Murray. Zadnji je bil že petkrat v finalu, medtem ko se je Italijan lani prebil do polfinala. Do zdaj sta igrala štiri medsebojne dvoboje, kjer je skupni izid 3:1 za Berrettinija.

Norvežan Casper Ruud, drugi nosilec turnirja, bo v prvem krogu igral proti Čehu Tomasu Machacu.

Zanimivejši dvoboji: Novak Đoković (Srb, 4) - Roberto Carballes Baena (Špa) Matteo Berrettini (Ita, 13) – Andy Murray (VBr) Casper Ruud (Nor, 2) – Tomas Machac (Češ)

