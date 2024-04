Zdaj je tudi uradno: slovita Španka tenisu pomahala v slovo

"Prišel je čas za slovo, bila je dolga in lepa kariera, a čutim, da je prišel čas za upokojitev. To je odločitev, ki sem jo malo po malo sprejemala nekaj časa," je 30-letna Garbiñe Muguruza povedala na tiskovni konferenci ob podelitvi nagrad Laureus.

Muguruza ni tekmovala od januarja 2023, ko je v Lyonu odigrala svojo zadnjo uradno tekmo, preden je vzela odmor.

"Ko sem nehala tekmovati, sem se vrnila domov in premor sprejela z odprtimi rokami. Vsak dan, ki je minil, sem se počutila bolje in nisem pogrešala discipline in težav, ki sem jih imela v času igranja. Še zdaj uživam brez tenisa, to pa je signal, da se nima smisla vračati"," je dejala Muguruza, ki je kariero končala z desetimi turnirskimi zmagami med posameznicami.

Španka je na turnirjih najvišje ravni debitirala leta 2012, leta 2015 pa je se je prvič uvrstila v finale turnirja za grand slam, v Wimbledonu jo je premagala Serena Williams.

A se je Američanki najprej oddolžila v Parizu leta 2016, nato pa jo premagala še leto pozneje v Wimbledonu. Istega leta je tudi napredovala na prvo mesto računalniške jakostne lestvice.

