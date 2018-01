Danska zvezdnica odpihnila Slovakinjo, Belgijka še nikoli tako visoko

Druga nosilka turnirja Caroline Wozniacki je že kar nekaj časa prisotna na svetovni teniški sceni, a lovorike s turnirja za grand slam še nima. Ob odsotnosti Serene Williams ima lepo priložnost, da osvoji prvenec na turnirjih velike četverice. Danka je v osmini kroga na osrednjem igrišču Rod Laver Arena zaigrala kot prerojena. Slovakinjo Magdaleno Rybarikovo, 20. nosilka turnirja, je odpravila po vsega 63 minutah. Oddala je le tri igre, vse v prvem nizu, v drugem pa je tekmici zavezala kravato in ji vsega skupaj prepustila le šest točk.

Kako se je Španka Carla Suarez Navarro prebila med najboljših osem?

Danka s poljskimi koreninami se bo v četrtfinalu pomerila s Španko Carlo Suarez Navarro, ki je s 4:6, 6:4 in 8:6 izločila Estonko Anett Kontaveit.

Med najboljših osem se je uvrstila tudi 22-letna Belgijka Elise Mertens, ki je po dveh izenačenih nizih odpravila Hrvatico Petro Martić. Mertensova je dosegla največji uspeh na grand slam turnirju. Pred tem se je najdlje prebila lani na OP Francije, ko je zaigrala v 3. krogu. Med najboljšimi je debitirala leta 2015 na WTA turnirju v Bogoti, ko je združila moči s Slovenko Nastjo Kolar. Do danes je v konkurenci posameznic osvojila dva turnirja.

Klepačeva skoraj presenetila prva nosilca

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v Melbournu v konkurenci mešanih dvojic združila moči z Američanom Rajeevom Ramom in namučila prva nosilca, Tajvanko Latisho Chan in Škota Jamieja Murrayja. Prvopostavljeni par je zmagal s 4:6, 7:5 in 11:9. Koprčanka je na OP Avstralije nastopila tudi v konkurenci ženskih parov.