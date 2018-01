V živo: Nadal v četrtfinalu proti Čiliću, ki je izenačil podvig Ivaniševića

OP Avstralije, 7. dan (moški)

Španec Rafael Nadal do obračuna osmine finala na OP Avstralije še ni imel resnejšega dela, saj je vse nasprotnike premagal po treh nizih. V osmini finala je naletel na težjega tekmeca. Argentinec Sebastian Diego Schwartzman je postal prvi igralec, ki je letos v Melbournu dobil niz proti Špancu. Ostalo je le pri enem, na koncu se je z zmago s 3:1 v nizih v četrtfinale uvrstil prvi nosilec.

V večernem terminu bosta igrala tretji nosilec Grigor Dimitrov in domači ljubljenec Nick Kyrgios, za katerega pravijo, da je trenutno v vrhunski formi in je sposoben osvojiti turnir za grand slam. Medtem ko se je moral Bolgar kar precej potruditi za vstop v četrti krog, je Kyrgios do zdaj oddal le en niz. Igralca sta do zdaj igrala trikrat, zadnji dvoboj letos pa je na turnirju v Brisbanu dobil Avstralec.

Čilić se je izenačil z Ivaniševićem

Marin Čilić je izenačil rekord hrvaškega tenisa po nastopih v četrtfinalu na grand slam turnirjih. Foto: Reuters Kot prvi se je v četrtfinale prebil Hrvat Marin Čilić. V izenačenem dvoboju, saj se je kar v treh od štirih nizov igrala podaljšana igra, je na igrišču Margaret Court Arena premagal Španca Pabla Carrena Busto s 3:1 in proslavil jubilejno 100. zmago na grand slam turnirjih.

Hkrati je na večni lestvici hrvaškega tenisa izenačil dosežek nekdanjega trenerja Gorana Ivaniševića, ki je v četrtfinalu enega izmed štirih največjih turnirjev na svetu (OP Avstralije, OP Francije, Wimbledon in OP ZDA) zaigral enajstkrat.

Čilić bo v četrtfinalu OP Avstralije v Melbournu zaigral prvič po osmih letih, za preboj med štiri najboljše pa ga čaka prvi igralec sveta, Nadal.