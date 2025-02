Elise Mertens ni dopustila presenečenja

Belgijska teniška igralka Elise Mertens je zmagovalka turnirja WTA v Singapurju z nagradnim skladom 261.650 evrov. Drugopostavljena Mertens je v finalu s 6:21 in 6:4 premagala Američanko Ann Li, ki je v polfinalu izločila prvo nosilko turnirja.

Za Mertens, ki je slavila v manj kot uri in pol, je to deveti naslov v karieri, Li pa je po četrtem finalu ostala pri enem naslovu, in sicer je dobila Tenereife 2021.