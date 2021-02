Đoković po epski zmagi rjul od veselja, nato so sledile šokantne besede

Prvi igralec sveta Srb Novak Đoković je v 3. krogu OP Avstralije po hudem boju v petih nizih kljub zdravstvenim težavam premagal Američana Taylorja Fritza, a bi bil to lahko tudi njegov zadnji nastop na turnirju. Avstrijec Dominic Thiem je izločil Avstralca Nicka Kyrgiosa, ki je na krilih bučnega občinstva dobil uvodna dva niza, nato pa je sledil preobrat tretjega nosilca. V osmino finala je napredoval Nemec Alexander Zverev, spodletelo pa je Argentincu Diegu Schwartzmanu. To je bil zadnji dan v Melbournu, ko so lahko dvoboji potekali pred gledalci.

Srbski teniški as Novak Đoković je v Melbournu težje od pričakovanega izločil Američana Taylorja Fritza, trenutno 31. igralcem sveta. To je bila njegova tretja zaporedna zmaga v medsebojnih srečanjih, do katere pa je prišel po hudih mukah.

Đoković je dobil uvodna niza, nato pa pri zaostanku z 1:2 v tretjem nizu zaradi bolečin v kolku in trebušnih mišicah zaprosil za zdravniški premor. Po vrnitvi na igrišče je raven njegove igre vidno padla, kar je izkoristil tekmec in dobil tretji niz s 6:3. Ko je Američan dobil še četrti niz (2:2), med katerim so morali zaradi poznega večernega termina v skladu z upoštevanjem posebnega odloka gledalci zapustiti tribune, je zadišalo po velikem presenečenju.

Đoković: Ne vem, če se bom lahko vrnil na igrišče

Bo Novak Đoković zaigral proti Milošu Raoniću? Foto: Reuters Osemkratni zmagovalec OP Avstralije se je znašel v zahtevnem položaju, a nato, čeprav je bil gibalno omejen, pokazal mojstrstvo in si rešil kožo. Tekmeca je s pametno igro prisilil v mnoštvo napak in dvoboj po treh urah in pol obrnil v lastno korist. ''To je ena izmed najbolj posebnih zmag v moji karieri. Da sem zmagal v takšnih okoliščinah, je res nekaj, kar si bom zapomnil do konca življenja,'' je izpostavil Đoković po napornem dvoboju, med katerim se je prepiral z občinstvom, po poškodbi pa naletel še na zelo zahtevnega tekmeca. Nato je sledilo javljanje v oddajo Eurosport, v katerem je podal oceno poškodbe. Po njegovih besedah je teniški svet obnemel.

''Prepričan sem, da sem si natrgal mišico. Ne vem, če si bom lahko opomogel v manj kot dveh dneh. Ne vem, če bom lahko naslednjič sploh stopil na igrišče,'' je Đoković po dvoboju potožil v pogovoru za Eurosport. Če se bo njegova ocena poškodbe izkazala za pravilno, obstaja velika verjetnost, da najboljši igralec na svetu letos ne bo več nastopil v Melbournu.

V osmini finala naj bi se sicer pomeril s Kanadčanom črnogorskih korenin Milošom Raonićem.

Izjemen preobrat Thiema, ki je pokvaril avstralsko zabavo

Na svoj račun so (vsaj za nekaj ur) prišli avstralski ljubitelji tenisa. Njihov veliki ljubljenec Nick Kyrgios, ki je v karieri zaradi ostrega jezika poskrbel za nič koliko kontroverznih izpadov, se je odlično kosal s favoriziranom Dominicom Thiemom, tretjim nosilcem turnirja. Avstrijec, ki je lani igral v finalu in po hudem boju izgubil proti Đokoviću, ni dobro vstopil v dvoboj.

Nick Kyrgios je računal na glasno podporo avstralskih navijačev, na koncu pa po hudem boju čestital za zmago Dominicu Thiemu. Foto: Reuters

Avstralec je dobil uvodna niza, a je sledil mogočen preobrat slovenskega severnega soseda. Dobil je tri zaporedne nize in preprečil senzacijo, ki bi dodobra ogrela srca bučnih avstralskih navijačev.

Na igrišču Margaret Court je Felix Auger Aliassime v kanadski poslastici, v kateri sta imela glavno besedo igralca nove generacije, katerima predvidevajo bleščečo prihodnost, "pometel" z rojakom. Denisu Šapovalovu ni prepustil niti niza.

Šesti nosilec Nemec Alexander Zverev je v tretjem krogu zlahka odpravil Francoza Adriana Mannarina, presenetljivo pa je izpadel Argentinec Diego Schwartzman. V treh nizih ga je izločil 114. igralec sveta Aslan Karacjov.

OP Avstralije se kljub virusu nadaljuje, a v mehurčku Teniški igralci in igralke na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu zadnji dan igrajo pred gledalci. Oblasti zvezne države Viktorije so namreč uvedle popolno zaprtje za naslednjih pet dni, potem ko se je znova pojavil izbruh novega koronavirusa. V hotelu na letališču so odkrili angleški sev novega koronavirusa pri 13 ljudeh, zaradi česar so se oblasti odločile za petdnevni "lockdown", ki pa ne bo prekinil turnirja. Dvoboji bodo še naprej potekali po sporedu, le da brez gledalcev. "Turnir se bo nadaljeval. Igralci in igralke bodo igrali v tako imenovanem mehurčku," je pojasnil direktor turnirja Craig Tiley in dodal, da udeleženci razumejo novo poostritev ukrepov.