Je gospa s sredincem res tako pomembna? #video

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021

Rafael Nadal je v četrtek v drugem krogu OP Avstralije svojo nalogo odlično opravil. Njegov nasprotnik je bil Američan Michael Mmoh, katerega je gladko premagal po treh nizih (6:1, 6:4, 6:2), dvoboj pa je trajal le uro in 47 minut.

"Morda je spila preveč gina in tequile"

Bolj kot Nadalova gladka zmaga, je dvoboj zaznamovala gledalka, ki je nič krivemu in nič dolžnemu Špancu iz ljubega miru pokazala sredinec. V drugem nizu pri izidu 5:4 je Nadal ob svojem servisu čakal, da se gledalci umirijo. Ko se je ozrl proti tribunam, se je njegov pogled ustavil že pri omenjeni gledalki. "A meni," se je v smehu spraševal eden najboljših igralcev vseh časov.

Rowdy Fan Gets Kicked Out Of The Australian Open For Flipping Rafael Nadal A Perfectly Executed Middle Finger https://t.co/7MrvqGC04w pic.twitter.com/NRhpqwXrAH — Barstool Sports (@barstoolsports) February 11, 2021

Neprimerna gesta Nadala ni vrgla s tira, saj je takoj po tem pripetljaju zadel as, gledalko pa so pozneje varnostniki pospremili s tribun. "Meni je bilo smešno. Da, pokazala je meni. Ne vem, zakaj? Morda je spila preveč gina in tequile," je na novinarski konferenci razlagal Majorčan.

"Trudim se in borim se po svojih najboljših močeh. To je moja filozofija skozi vso kariero" Foto: Guliverimage

Verjetno ob vsem tem marsikdo pozabi, kaj lahko Rafaelu Nadalu uspe na OP Avstralije. Španec ima v svoji vitrini 20 lovorik za grand slam in ob morebitni zmagi bi lahko spisal zgodovino svetovnega tenisa ter postal igralec z največ lovorikami na turnirjih za grand slam. Trenutno sta z Rogerjem Federerjem izenačena.

Koliko je realna njegova zmaga ob superiornemu Novaku Đokoviću, ki v deželi "tam spodaj" lovi svojo že deveto lovoriko, je drugo vprašanje. A Rafa, ki tik pred začetkom OP Avstralije še ni vedel, ali bo sploh igral, na igrišču kaže zelo dobro igro. Kljub težavam, ki jih ima s hrbtom, njegov prilagojen servis zelo dobro deluje. Njegova igra je napadalna, točke želi hitreje zaključiti in kar nekajkrat smo ga lahko videli, kako je prihajal na mrežo.

Vztraja pri svoji filozofiji: Trudim se in borim se

"Če sem iskren, ni vse pod nadzorom. Če ste videli moj servis, je bil drugačen od običajnega, ampak vsak dan iščem rešitve. Trudim se, da jih najdem. Seveda, priprave zadnjih 15 dni niso bile idealne, ampak tukaj sem. Zmagal sem dva dvoboja brez izgubljenega niza. Delamo vse, da se iz dneva v dan počutim bolje," je po dvoboju razlagal 34-letni teniški igralec, ki je v svoji karieri šel že skozi marsikatero poškodbo.

"To moraš sprejeti in se boriti naprej. Trudim se in borim se po svojih najboljših močeh. To je moja filozofija skozi vso kariero, kajne? Boril se bom, dokler bom v stanju, ko bom lahko opravljal svoje delo," je še povedal Nadal.

Nikoli ga ne smemo odpisati. Foto: Guliverimage

Se še spomnite lanskega Pariza?

Če samo spomnimo, kako Rafi niso ustrezali pogoji na OP Francije. Turnir je zaradi koronavirusa potekal jeseni, ko so bili pogoji za igranje povsem drugačni in kralju pesku niso ustrezali niti malo. Mnogi so v velikem finalu Đokoviću pripisovali zmago, a na koncu smo videli veliko prevlado Nadala in njegovo 13. zmago na pariškem pesku. Dejstvo je, da Nadala ne smemo nikoli odpisati.