Prerojena Serena Williams melje naprej

Na teniškem turnirju OP Avstralije je še tretjič na igrišče stopila Serena Williams in tudi tokrat brez težav premagala nasprotnico Anastasijo Potapovo. Brez težav sta med najboljših 16 napredovali tudi Romunka Simona Halep in Japonka Naomi Osaka.

Serena Williams je v prvih dveh dvobojih igrala kot v najboljših časih. Američanka do zdaj ni oddala niti enega niza in tudi po tretjem dvoboju je tako. Rusinjo Anastasijo Potapovo, s katero sta že lani igrali na OP Avstralije, je premagala po dveh nizih (7:6 (5), 6:2). Njena nasprotnica v četrtem krogu bo Belorusinja Aryana Sabalenka.

"Gre za izjemno igralko in vedno je velik izziv igrati proti takšnim igralkam. Naredila bom vse, da zmagam. Vsi smo tukaj, ker želimo zmagati in naredila bom vse za to," je po zmagi v tretjem krogu dejala Sabalenka. Ta je v petek premagala Ann Li (6:3, 6:1).

Osaka v tretjem krogu oddala le pet iger

Naomi Osaka se je v nadaljevanje kroga uvrstila brez težav, potem ko je proti Tunizijki Jabeur Ons oddala le pet iger. Japonka, ki je v Avstraliji slavila leta 2019, je svojo nasprotnico premagala z izidom 6:3 in 6:2. Njena nasprotnica v četrtem krogu bo Španka Garbine Muguruza, lanska finalistka Melbourna.

OP Avstralije se kljub virusu nadaljuje, a v mehurčku Teniški igralci in igralke na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu zadnji dan igrajo pred gledalci. Oblasti zvezne države Viktorije so namreč uvedle popolno zaprtje za naslednjih pet dni, potem ko se je znova pojavil izbruh novega koronavirusa. V hotelu na letališču so odkrili angleški sev novega koronavirusa pri 13 ljudeh, zaradi česar so se oblasti odločile za petdnevni "lockdown", ki pa ne bo prekinil turnirja. Dvoboji bodo še naprej potekali po sporedu, le da brez gledalcev. "Turnir se bo nadaljeval. Igralci in igralke bodo igrali v tako imenovanem mehurčku," je pojasnil direktor turnirja Craig Tiley in dodal, da udeleženci razumejo novo poostritev ukrepov.