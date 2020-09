Ona je edina, ki je letos "premagala" Novaka Đokovića

Novak Đoković je v ponedeljek v Rimu spisal novo teniško zgodbo, potem ko je postal rekorder po zmagah na turnirjih serije masters in tako prehitel Rafaela Nadala. "Ti si nor," je po dvoboju povedal Diego Schwartzman, ki ga je Đoković premagal v finalu.

Novak Đoković letos še ne pozna poraza. Pravzaprav se je po družbenih omrežjih takoj po zmagi v Rimu pojavila objava, da je linijska sodnica Laura Clark edina, ki je letos "premagala" Đokovića. Srb je letos v osmini finala po nesreči zadel sodnico in bil zaradi tega izključen iz turnirja.

The only one still to defeat Djokovic in 2020. Legend. pic.twitter.com/pk5pc8cqKO — Panther. (@Panther24Tweets) September 21, 2020

Srbski teniški zvezdnik ima letošnje razmerje zmag 31:1, a lahko rečemo, da je še vedno neporažen. V tistem nesrečnem dvoboju po OP ZDA je pravzaprav porazil samega sebe. Včerajšnja zmaga v Rimu ima še posebno vrednost, saj je Đoković postal rekorder po zmagah na turnirjih serije masters. V svojo vitrino je postavil 36. lovoriko in za eno zmago prehitel Rafaela Nadala.

Ve, da bi imel Nadal težave. Foto: Gulliver/Getty Images

Vsa svetovna teniška javnost že pogleduje proti Parizu, potem ko se bo prihodnji teden začel OP Francije. Tam bo imel Nole težko nalogo. Premagati Rafaela Nadala, kralja peska, ki je na Roland Garrosu že 12-krat zmagal.

Letošnji OP Francije bo zaradi novega koronavirusa potekal septembra, kjer bodo pogoji povsem drugačni. Pesek bo zaradi vlage težji, tam bo tudi manjši odboj žogice in Novak meni, da ti pogoji Nadalu ne ustrezajo najbolj. Nadal je že v Rimu nekoliko presenetljivo izpadel v četrtfinalu.

"Vem, da ima rad, da se žogica visoko odbija. To je takrat, ko je vroče in ko so pogoji hitrejši. To ustreza njegovi igri, saj lahko bolj uporablja udarce spin. Tako da bomo videli, še kako zanimivo bo," je po zmagi razlagal trenutno najboljši igralec na svetu.

Novak Đoković meni, da bo v Parizu še kako zanimivo. Foto: Gulliver/Getty Images

Đokoviću pogoji ustrezajo, a mora biti pripravljen na vse

Rafael Nadal je lani zmagal na OP Francije, ko je v finalu premagal Dominica Thiema, medtem ko je Đoković izpadel v finalu. Beograjčan meni, da je Rafa še vedno prvi favorit na turnirju, a vsekakor bodo tam igralci, ki ga lahko premagajo. "Igra se na pet nizov, tako da morate biti povsem pripravljeni, da lahko zmagate," je povedal 33-letni teniški igralec, ki je prepričan, da mu trenutni pogoji v Parizu bolj ustrezajo.

"Meni takšni pogoji odgovarjajo. Zanimivo bo, kako se bo turnir odvijal. Tam bo veliko dvobojev, lahko bo dež, kar za to obdobje v Parizu ni nenavadno in vprašanje je, kako bo to vplivalo na razpored. Upamo lahko, da bomo pravi čas končali. Moram biti pripravljen na vse. Na mogoče prestavitve dvobojev, da ne bom igral na osrednjem igrišču … Ampak to sem v preteklosti že dal skozi, zato mi to daje še dodatno samozavest za zmago na turnirju za grand slam," je še povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković Rim zapušča s srcem. Foto: Gulliver/Getty Images

Spet je zbodel svojega trenerja

Še pred kratkim smo pisali, kako je Novak Đoković v polfinalu kričal na svojo ekipo, kar smo že večkrat videli v njegovi karieri. Po zmagi v Rimu se je zahvalil svoji ekipi in znova zbodel svojega trenerja Marjana Vajdo.

"Z mano ste v dobrem in slabem. Marjan, ti si najbolj trener na svetu, ampak si zagotovo najslabši igralec igre Uno (igra s kartami, op. p.)," se je na koncu pošali Đoković.