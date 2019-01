Đoković: Težje je za dekleta, ki gredo ven ovita v brisačo

Srbski teniški zvezdnik je v osmini finala premagal Daniila Medevdeva, ki je Novaka kar precej namučil. Čeprav je dvoboj trajal štiri nize, se je Novak počutil, kot da je trajal pet nizov. Takoj po dvoboju se je pošalil, da svojemu naslednjemu nasprotniku sporoča, da se počuti fantastično.

Foto: Gulliver/Getty Images

Da z njim ni bilo vse v najlepšem redu, je bil znak, ko je prišel nekoliko pozneje na novinarsko konferenco. "Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste ostali tako dolgo. Moral sem narediti cel program regeneracije, saj se zadnjih 20 minut dvoboja nisem najbolje počutil. V torek bomo videli, kako se bo telo odzvalo, ampak sem optimističen in mislim, da bom nared za naslednji dvoboj," je uvodoma povedal prvi igralec sveta, ki je poudaril, da ne gre za nikakršno poškodbo.

"Ne, ne gre za padec. Šlo je za utrujenost in bolečine v hrbtu. Nič posebnega. Kot sem že rekel, bomo jutri (torek) videli, kako bo."

Foto: Gulliver/Getty Images

Kaj mu je na uho povedal Daniil Medvedev?

Po dvoboju se je skozi mikrofone slišalo, da mu je Daniil Medvedev zaželel srečo v prihodnjem dvoboju. Beograjčan je zatem razkril, kaj mu je ruski teniški igralec povedal na uho. "Drug drugega zelo spoštujeva. V zadnjih letih sva veliko trenirala, saj on tudi živi v Monte Carlu in se veliko vidiva. Vprašal me je, ali sem se vsaj malo preznojil (smeh, op. p.). Sam sem se le zasmejal, ker je bil odgovor na dlani."

Ni povezave med slačilnicami in prostori, kjer so ledene kopeli Foto: Gulliver/Getty Images

Na družbenih omrežjih je vse več posnetkov s hodnikov, kjer se dogaja marsikaj zanimivega. Nazadnje smo lahko videli, kako varnostnik skozi vrata ni spustil Rogerja Federerja, ker pri sebi ni imel prepustnice. Novaka Đokovića načeloma nič ne moti, razen tega, da igralci nimajo povezave med slačilnicami in prostori, kjer so ledene kopeli. Tam se namreč igralci takoj po dvobojih regenerirajo. Pri moških ne vidi večjih težav, medtem ko imajo dekleta lahko veliko več težav.

"Težje je za dekleta, ki gredo ven ovite v brisačo, ker s seboj ne vzamejo torbe, kjer imajo obleke. Tako se morajo vrniti, kjer so ljudje in kamere. To je edina stvar, ki mi ni najbolj všeč. Konec koncev pa se moramo zavedati, da živimo v družbi Big Brotherja in verjetno moramo to sprejeti."

Zaprl trening za javnost

Novaka Đokovića v sredo zvečer po avstralskem času čaka Kei Nišikori, s katerim se zelo dobro poznata. Kot je priznal, pričakuje težek dvoboj. Nole je v torek trening za javnost zaprl, kar, kot nekateri trdijo, ni nič nenavadnega.