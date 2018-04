Se v ekipo Novaka Đokovića vrača stari trener?

Kot so zapisali pri Večernjih novostih, je Novakova prva izbira njegov nekdanji trener Marijan Vajda, s katerim je dolgo sodeloval in dosegel vrhunske rezultate. Zagotovo je on eden od tistih trenerjev, ki so najbolj zaslužni za uspehe Novaka Đokovića.

Slovaški strokovnjak je nad Đokovićem bdel polnih enajst let, in sicer sta sodelovala od leta 2006 do maja leta 2017, ko je Beograjčan razpustil vso trenersko ekipo. "To vsekakor ni bila lahka odločitev, vendar sva oba čutila, da potrebujemo spremembe," je ob razhodu povedal Nole.

Novak Đoković je v letošnji sezoni zbral štiri zmage in tri poraze. Foto: Guliver/Getty Images

Z njim se je takrat strinjal tudi Vajda. "Prišla sva do točke, ko sva spoznala, da ekipa potrebuje novo energijo. Novak lahko še veliko doseže in prepričan sem, da bo," je pred slabim letom povedal Vajda, ki od takrat skrbi za teniški razvoj svoje hčerke. Mnogi menijo, da Vajda ob ponovnem povabilu v ekipo ne bi mogel ostati ravnodušen.

Pojavlja se tudi ime Nenad Zimonjić

Med imeni se pojavlja tudi izkušeni srbski trener Nenad Zimonjić, vendar samo za prehodno obdobje. Pri Večernjih novostih trdijo, da bo srbski zvezdnik težko našel vrhunskega strokovnjaka, saj naj ne bi nihče hotel tvegati sodelovanja z Đokovićem,saj ta naj ne bil več tako predan tenisu, kot je bil pred tem.

Pred časom je Boris Becker, prav tako nekdanji trener Đokovića, izjavil, da se bo moral 30-letni Beograjčan nekoliko odpovedati družini in se bolj posvetiti tenisu. Nekateri so se s to tezo strinjali, drugi pa so ga močno kritizirali.

Nenad Zimonjić je s svojimi 41 leti izjemno izkušen igralec. Svoje najboljše uspehe je dosegal v igri dvojic. Foto: Guliver/Getty Images

Đokovića bomo lahko znova gledali v Monte Carlu

Novak Đoković je v letošnjem letu odigral le šest uradnih dvobojev. Na OP Avstralije se je prebil do četrtega kroga. Na turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju je doživel pravi polom, saj se je moral posloviti že po uvodnem krogu. Đoković, ki se je v zadnjem času ubadal s poškodbo komolca, bo znova zaigral na turnirju v Monte Carlu, ki bo na sporedu sredi aprila.