Se bo Đoković odpovedal svoji družini?

Prejšnji teden se je Novak Đoković prvič predstavil na turnirju serije masters v Indian Wellsu, ki pa se vsekakor ni končal po njegovi željah. Srbski zvezdnik je bil namreč le bleda senca tistega, kar je kazal v svojih najboljših časih. Nole se je moral posloviti v svojem uvodnem dvoboju, potem ko ga je pod hladno prho poslal Daniel Taro, 109. igralec na svetu.

Nekdanji prvi igralec je bil na teniškem igrišču neprepoznaven. Po dvoboju je povedal, da nikakor ni mogel najti pravega ritma in da se je počutil, kot da prvič igra na teniški turneji. Mnogi so menili, da Đoković ni bil pripravljen tako fizično kot psihološko. Novak je imel v preteklosti kar nekaj težav s poškodbami, prav tako je nekajkrat izjavil, da tenis ni več prva stvar v njegovem življenju, potem ko si je ustvaril družino. Đoković je danes poročen in je oče dveh otrok.

Poseben pogled na to ima Boris Becker, ki 30-letnega Beograjčana zelo dobro pozna, saj sta skupaj osvojila šest turnirjev za grand slam. Legendarni Nemec še kako dobro ve, kako težko je lahko življenje profesionalnega športnika.

"Novak je srečen in družinski človek. Veliko časa preživi z ženo in otroki, ampak če želi biti znova prvi na svetu, se mora 100-odstotno posvetiti športu," je bil jasen Becker, ki je prepričan, da sam Novak ve, kaj mora delati. "Pameten je in dobro ve, kaj mora narediti. In to je žrtvovanje," je še povedal Becker, ki še vedno velja za najmlajšega zmagovalca turnirja v Wimbledonu.

"Becker govori neumnosti"

Na vse skupaj se je odzval nekdanji jugoslovanski teniški igralec in nekdanji kapetan ekipe za Davisov pokal Radmilo Armenulić, ki je povedal, da bi moral Nole poslušati svojega očeta in počivati ter se na igrišču pojaviti šele na turnirju v Madridu. Zelo jasen pa je bil tudi o izjavi Borisa Beckerja.

"Ta izjava je nekoliko neumna, če se lahko tako izrazim. Becker je zanemarjal družino. Ne vem, kolikokrat se je ločil, in poglejte, kam ga je to pripeljalo? Njegova izjava si ne zasluži nobenega komentarja," je za Informer povedal Armenulić.

Novak Đoković je bil v Indian Wellsu neprepoznaven. Foto: Twitter

Gledali ga bomo lahko že v Miamiju

Po zelo slabi predstavi v Indian Wellsu so številni ugibali, da se bo 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam znova umaknil in se pripravljal na nove turnirje. Po zadnjem porazu je dejal, da se bo sprva posvetoval s svojo ekipo, kako in kaj naprej. V četrtek so organizatorji turnirja v Miamiju že potrdili, da bo Novak igral.