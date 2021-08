OI Pariz: za karate ni nobene možnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V preteklih dneh sta se francoski olimpijski prvak v karateju do 67 kg Steven Da Costa in francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu trudila prepričati odgovorne, da bi bil karate tudi na programu prihodnjih poletnih OI, ki bodo leta 2024 v Franciji, a neuspešno.

McConnell je pojasnil, da dodajanje oziroma spreminjanje športov za Pariz ni mogoče že nekaj časa, saj je bil končen seznam določen že pred Tokiem 2020.

Že februarja 2019 so organizatorji iger v Parizu predlagali štiri športe po svojem izboru, ki bi jih vključili na seznam, med katerimi pa ni bilo karateja. Izbrali so breakdancing, rolkanje, deskanju na valovih ter športno plezanje, kar je potrdil tudi Mok. Breakdancing bo v francoski prestolnici doživel olimpijski krst, medtem ko so bili drugi trije prav tako urbani športi že del iger v Tokiu.

"Štirje izbrani športi za OI 2024 bodo igram prinesli pravo ravnovesje. V Tokiu so bili ekipni in borilni športi zelo dobro zastopani, bolj urbani športi pa so v primerjavi z bolj tradicionalnimi poskrbeli za drugačno dinamiko," je prepričan McConnell.

Vseeno pa ni izključeno, da se ne bi karate kdaj v prihodnosti zopet vrnil v olimpijsko druščino.