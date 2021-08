Neživljenjski ukrepi: Olimpijci za skoraj mesec dni v karanteno

Še dodatna dva tedna bodo morali v karanteno

Posamezniki so te ukrepe oziroma pravila označili za neživljenjske in celo krute. Nekateri avstralski športniki, ki se preko Sydneyja vračajo v državo Južno Avstralijo, bodo namreč morali še v dodatno dvotedensko karanteno. Torej poleg dveh tednov, ki so že tako obvezna ob prihodu v Avstralijo, nekatere čakata še dodatna dva tedna, so zapisali pri BBC.

Nad to potezo so ogorčeni tudi pri avstralskem olimpijskem komiteju. Medtem ko v drugih državah častijo svoje športne junake, so avstralski športniku podvrženi okrutnem in brezbrižnem ravnanju. "Kaznovani so, ker ponosno zastopajo svojo državo na olimpijskih igrah," so zapisali med drugim.

Foto: Reuters

Avstralski olimpijski komite (AOC) je zaprosil za izjemo pri športnikih, a jo je vlada Južne Avstralije zaradi prevelikega tveganja dodatnih okužb zavrnila.

"Ne samo da so naši olimpijci cepljeni, ampak so živeli tudi v nadzorovanem mehurčku v Tokiu, pri čemer so upoštevali vse previdnostne ukrepe. Več tednov so bili vseskozi testirani," je povedal Matt Carroll, izvršni direktor AOC. "Nobene razlage nismo dobili, zakaj je bila naša prijava zavrnjena," je še dodal.

Foto: Reuters

Športniki bi lahko občutili tudi psihološke posledice

Po mnenju Davida Hughesa, glavnega zdravnika avstralskega inštituta za šport, bi 28-dnevna karantena predstavljala veliko tveganje za telesno in psihološko stanje športnikov.

Država Južne Avstralije, kjer je glavno mesto Adelaida, ima več kot 1,7 milijonov prebivalcev in pokriva nekatere najbolj sušne dele Avstralije. Avstralija je med pandemijo imela manj kot 37 tisoč primerov, število umrlih pa je bilo pod tisoč, kar je veliko manj kot v mnogih drugih razvitih državah.