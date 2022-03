Odpovedi: štirje dvoboji in dve predaji

Na turnirju v Miamiju je bilo v noči na četrtek bolj malo tenisa, saj sta bila dva dvoboja predčasno končana. Med moškimi sta prva polfinalista Argentinec Francisco Cerundolo in Norvežan Casper Ruud. V ženski konkurenci oa sta zadnji polfinalistki Jessica Pegula in Iga Swiatek.

Francisco Cerundolo in Jannik Sinner sta na igrišču prebila le 23 minut, potem ko je slednji moral predati dvoboj zaradi žuljev na nogi. Cerundolo je postal najnižje uvrščeni igralec (103. mesto na lestvica ATP) v zgodovini tega turnirja, ki se je uvrstil v polfinale.

V drugem polfinalu je Norvežan Casper Ruud po treh nizih odprail Alexandra Zvereva, drugega nosilca turnirja (6:3, 1:6, 6:3).

Občutek je zelo dober in veliko mi pomeni. To je moj prvi polfinale na turnirjih serije masters na trdi podlagi. Zelo vesel sem, da mi je uspelo tukaj v Miamiju. Že na treningih sem se dobro počutil in tudi dvoboji so bili zelo dobro. Želim nadaljevati v tem stilu," je po dvoboju povedal Casper Ruud.

Iga Swiatek še naprej blesti v Miamiju. Foto: Guliverimage

Jessica Pegula in Paula Badosa sta bili na igrišču le 20 minut, potem ko je slednja dvoboj predala. Iga Swiatek, trenutno prva igralka sveta, je brez težav premagala Petro Kvitovo.