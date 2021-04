Od težav s kokainom do "padlega" Novaka Đokovića

Mineva skoraj štiri leta, odkar je moral Dan Evans stopiti pred novinarje in osramočen priznati svojo veliko napako. Takrat je doživljal svoje najhujše nočne more. Leta 2017 je namreč tik pred domačim turnirjem za grand slam Wimbledonom na novinarski konferenci razkril, da je zaradi uživanja drog padel na dopinškem testu. Ker je užival kokain, je imel leto dni prepoved igranja na teniških turnirjih.

Enoletna prepoved je bila zanj velika šola. Foto: Guliverimage

Evans je imel že pred tem težave zaradi svojega vihravega značaja. Denarno so ga kaznovali, ker je nalašč izgubljal dvoboje, večkrat pa se je predolgo zadrževal v nočnih lokalih. Bil je tudi kritičen do našega Aljaža Bedeneta, ko je ta še igral za Veliko Britanijo. Očitno ga je neprijetna izkušnja z uživanjem drog streznila. Ta mu je dala še dodatno motivacijo, da se vrne in izkoristi teniški potencial, ki pri njem ni bil nikoli sporen.

"Zgrožen si nad tem, kar si naredil, vendar moraš v določenem trenutku nadaljevati. Danes sem hvaležen, da lahko pridem na igrišče," je razlagal lani, ko je razmišljal o svoji prepovedi. Skoraj tri leta po tistem se stvari zanj skoraj ne bi mogle bolje odvijati.

Ko pade Novak Đoković …

Tridesetletni Evans je trenutno 26. igralec sveta, kar je najvišja uvrstitev v njegovi karieri. Eden izmed glavnih vzrokov je ta, da se je na turnirju serije masters v Monte Carlu prebil do polfinala. Čeprav nikoli ni veljal za igralca peščenih igrišč, je s trdim delom in vztrajnostjo napredoval tudi na rdečem pesku. Napredoval je celo do te mere, da je v tretjem krogu turnirja presenetljivo na kolena spravil Novaka Đokovića, prvega igralca sveta.

Čeprav Novak Đoković ni bil v najboljši formi, je bila to zanj največja zmaga v karieri, ki bi jo v preteklosti težko dosegel. Njegovi nedavni uspehi kažejo na napredek in na to, da se zavzeto in trdo delo v športu poplača.

Zelo dobro se znajde tudi v igri dvojic. Foto: Guliverimage

Uspešen tudi v igri dvojic

Še dve leti nazaj se je sporekel z Jamiejem Murrayem, bratom bolj slovitega Andyja Murraya. Takrat je bil Evans prepričan, da igro dvojic igrajo samo tisti, ki niso imeli pravega pristopa in so premalo trenirali, da bi jim uspelo tudi med posamezniki.

Kaj je dejansko spremenilo njegovo mnenje glede igre dvojic, ne ve še nihče, a dejstvo je, da se je na dveh turnirjih serije masters (Monte Carlo, Miami, op. p.) skupaj s partnerjem Nealom Skupskim prebil do velikega finala.

So mu ukrepi zaradi koronavirusa še dodatno pomagali? V Barceloni je izpadel v prvem krogu. Foto: Guliverimage

Svojih preteklih napak in nepotrebnih komentarjev Evans ne more popraviti. Lahko pa še zagotovo izboljša svojo igro in v nadaljevanju sezone pokaže še veliko več. Evans je zadnji turnir igral v Barceloni, kjer je izpadel že v prvem krogu. Nekateri za Evansa menijo, da so mu ukrepi zaradi koronavirusa celo ustrezali, saj se je v tem času lahko še bolj osredotočil na tenis.