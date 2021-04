Đoković presenečen nad reakcijami svojega sina na tribunah #video

Novak Đoković je razočaranje doživel tudi na turnirju serije masters v Monte Carlu. Foto: Guliverimage

Novak Đoković je v soboto doživel boleč poraz, potem ko ga je na domačem turnirju v Beogradu v polfinalu premagal Aslan Karacev. Rus ga je premagal po treh nizih, dvoboj pa je trajal kar tri ure in pol. Kolikor je bilo razumeti prvega igralca sveta, bi se lahko ta znova za dlje časa umaknil s teniških igrišč.

"Bil je dober teden in uspešen turnir. Upam, da bom lahko igral čez štiri ali pet tednov. Bomo videli. Roland Garros je moj cilj in tam želim igrati najbolje. Moram še napredovati in želim si igrati bolje kot tukaj in v Monte Carlu. Včasih izgubiš dvoboj, ampak to je šport," je dejal 33-letni Beograjčan.

Bil je presenečen, kako fanatičen je bil sin na tribunah

Iz njegovih besed lahko sklepamo, da ga bomo znova na igrišču videli šele na pariškem pesku ali teden prej, ko se bo v Beogradu odvijal še en turnir ATP serije 250.

Po porazu proti Karacevu mu je bilo najtežje zaradi sina Stefana, ki ga je prvič cel dvoboj spremljal s tribune. Mali Stefan je pokazal, da je tudi on zelo čustven. "Z Jeleno sva bila presenečena, kako fanatičen je bil. Srce mi je igralo, ker je bil na tribunah, prav tako se mi je zaradi poraza srce zlomilo. To ni bila ravno moja najboljša predstava. Stefan je začel počasi dojemati, kaj pomenim v svetovnem tenisu. To je bil prvi večer, ko je bil navdušen nad vsako točko. Ponosen sem," je razlagal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

"Ne bom odgovoril na to vprašanje …"

Pred tem je Nole govoril tudi o cepljenju proti novemu koronavirusu. Pri svojih izjavah pa je bil veliko bolj previden. Pred časom ga je javnost razumela, da je proti cepljenju. Na turnirju v Beogradu so igralcem dali možnost, da se lahko cepijo, a sam se še vedno ni.

"Odločitev, ali se bom cepil ali ne, bom zadržal zase," je na novinarski konferenci v Beogradu povedal prvi igralec sveta in ob tem dejal, da upa, da se bodo športniki lahko svobodno odločali. Torej, da organizatorji od tekmovalcev ne bodo zahtevali cepljenja, če bodo želeli tekmovati.

Za srbskega športnega zvezdnika je ta odločitev zelo osebna in na nek način ga tudi skrbi, da bodo mediji njegove besede spet napačno povzemali. "Nočem, da bi me označevali za nekoga, ki je za cepljenje ali proti njemu. Ne bom odgovoril na to vprašanje … Upam, da bodo to vsi spoštovali," je še dejal Đoković, ki ima letos že eno zmago na turnirju za grand slam. Še devetič v karieri je zmagal na turnirju OP Avstralije.