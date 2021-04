Kralj peska slavi 87. turnirsko zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je zmagovalec domačega turnirja v Barceloni. Na turnirju z nagradnim skladom 1.702.800 evrov je v finalu ugnal Grka Stefanosa Cicipasa s 6:4, 6:7 (6), 7:5 in slavil 87. turnirsko zmago v karieri. Od tega jih je kar 61 zbral na pesku.

Za Nadala je bil to prvi naslov po lanskem OP Francije. V skupaj 69 finalih na peščeni podlagi pa je zabeležil že 61. turnirsko zmago. Drugi na tej lestvici je Argentinec Guillermo Vilas z 49, tretji pa Avstrijec Thomas Muster s 40.

S skupno 87 osvojenimi turnirji Nadal ostaja na četrtem mestu večne lestvice v odprti eri tenisa. Pred njim so le Američan Jimmy Connors (109), Švicar Roger Federer (103) in Čeh, ki je nastopal za Češkoslovaško in ZDA, Ivan Lendl (94).

Na stadionu, ki nosi njegovo ime, pa je 34-letni Majorčan slabo začel. Cicipas je hitro prišel do "breaka" in zdelo se je, da bo tenisač iz Aten unovčil dobro formo zadnjih tednov. Sledil pa je mrk ob koncu prvega niza, Španec je dobil štiri zaporedne igre in povedel z 1:0 v nizih.

V drugem je imel znova prednost Cicipas, še enkrat več pa se je vrnil Nadal. V deseti igri, ko je Grk serviral za obstanek v dvoboju, je imel 34-letnik dve priložnosti za zmago, a ju ni izkoristil. V podaljšani igri pa je že vodil 4:2, a nato izgubil nadzor nad dvobojem.

Cicipas je izenačil in v zadnjem nizu še sam prišel do žogice za zmago v deseti igri. Nadal se je rešil in v naslednji igri izkoristil četrto priložnost za odvzem servisa. Skorajda bi sledil še en preobrat v 12. igri, a je Nadal z agresivno igro le ubranil "break" žogico ter strl odpor 22-letnega Grka.

Prva igralka sveta osvojila Stuttgart

Avstralka Ashleigh Barty je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA v nemškem Stuttgartu z nagradnim skladom 456.073 evrov. V finalu je za drugi naslov na pesku premagala Belorusinjo Arino Sabalenka s 3:6, 6:0, 6:3. Dvoboj je trajal eno uro in 48 minut.

V drugem finalu na pesku je še drugič slavila, potem ko je bila najboljša še na Rolandu Garrosu pred dvema letoma, lani v Parizu na OP Francije ni nastopila. Skupaj je v 16. finalu enajstič prišla do lovorike, tretje v tem letu po Yarra Valley Classicu v Melbournu in Miamiju.

Ashleigh Barty je zmagovalka turnirja v Stuttgartu. Foto: Guliverimage

Sabalenka je ostala pri devetih turnirskih zmagah, v finalih pa je bila poražena prvič po San Joseju pred dvema letoma. Na začetku leta je bila najboljša v Abu Dabiju, v drugem letošnjem finalu pa je bila ob koncu dvoboja nemočna proti Avstralki.

Številka ena ženskega tenisa Bartyjeva je sicer ob koncu prvega niza zapadla v krizo in izgubila tri zaporedne igre, v drugem pa je tekmici zavezala celo kravato. Sabalenka je morala nato zaradi poškodbe stegenske mišice zahtevati zdravniško pomoč, a Bartyjeve to ni zmedlo.

V tretjem nizu je takoj uspela z odvzemom servisa, zdržala zadnji nalet Sabalenke in si podarila najlepše darilo za 25. rojstni dan, ki ga je praznovala v soboto. Obenem se bo lahko iz Stuttgarta na naslednje turnirje Avstralka odpeljala tudi z novim elektičnim Porschejem.

Sorana Cirstea je zmagovalka turnirja serije WTA v turškem Istanbulu. Foto: Guliverimage

Cirstea do prvega naslova po 13 letih

Romunska teniška igralka Sorana Cirstea je zmagovalka turnirja serije WTA v turškem Istanbulu z nagradnim skladom 195.500 dolarjev. V finalu je 31-letnica iz Bukarešte s 6:1, 7:6 (3) ugnala prvo nosilko Belgijko Elise Mertens.

Petindvajsetletna Belgijka je bila pred obračunom z nepostavljeno Cirsteo izrazita favoritinja. Na koncu pa je bila v 11. finalu brez moči v lovu na sedmo turnirsko zmago v karieri.

Cirstea je petič igrala v finalu, prvič po septembru leta 2019, ko je izgubila v finalu Taškenta v Uzbekistanu. Prav tam je pred turnirjem v Istanbulu osvojila edino lovoriko, ko je leta 2008 ugnala Nemko Sabine Lisicki.

Tokrat je v prvem nizu povsem omejila močno igro Belgijke, ki je sicer dosegla en "break", a ji je Romunka vrnila s trojno mero.

V drugem je imela prva nosilka "break" prednosti, ob serviranju za izenačenje v nizih pa se ji je zatresla roka. Podobno se je zgodilo tudi v 12. igri, ko je za zmago servirala Romunka. V podaljšani igri pa je Cirstea slavila s 7:3 in drugič stala na vrhu turnirja najvišje ravni.

Berrettini ustavil Karaceva v Beogradu

Italijanski teniški igralec Matteo Berrettini je zmagovalec turnirja serije ATP v Beogradu z nagradnim skladom 711.800 evrov. V finalu je deseti tenisač lestvice ATP ugnal Rusa Aslana Karaceva s 6:1, 3:6, 7:6 (0). Dvoboj je v teniškem centru Novaka Đokovića trajal natanko dve uri in pol.

Matteo Berrettini je zmagovalec Beograda. Foto: Guliverimage

Letošnja ruska senzacija je v soboto v polfinalu ugnala prvega nosilca, domačina in lastnika teniškega centra Đokovića, dvoboj pa je trajal kar tri ure in pol. Utrujenost se je 27-letniku poznala tudi danes v prvem nizu, ki ga je Berrettini zlahka dobil s 6:1.

Rus pa se ni dal, drugi niz je dobil s 6:3, v tretjem pa sta bila tekmeca ves čas izenačena. Berrettini si je v 12. igri priigral prvo priložnost za zmago, a se je Karacev rešil v podaljšano igro. V njej pa je Italijan slavil brez izgubljene točke za četrti naslov na najvišji ravni.

Doslej je 25-letnik iz Rima slavil v Gstaadu (2018), Budimpešti (2019) in Stuttgartu (2019), enkrat pa je finale izgubil, in sicer v Münchnu (2019).

Karacev je letos drugič igral v finalu, prvega pa je v Dubaju marca dobil. Sezono je Moskovčan začel na 112. mestu, v ponedeljek pa bo napredoval na 27. mesto, kar bo njegova najvišja uvrstitev v karieri. Berrettini bo ostal deseti.

Stuttgart, WTA (456.073 evrov), finale: Ashleigh Barty (Avs/1) - Arina Sabalenka (Blr/5) 3:6, 6:0, 6:3.

Istanbul, WTA (195.500 evrov), finale: Sorana Cirstea (Rom) - Elise Mertens (Bel/1) 6:1, 7:6 (3).

Beograd, ATP (711.800 evrov), finale: Matteo Berrettini (Ita/2) - Aslan Karacev (Rus/3) 6:1, 3:6, 7:6 (0).