Boris Becker, nekdanji vrhunski teniški igralec, bo v svojem prihajajočem dokumentarnem filmu med drugim razkril afero, ki jo je imel z rusko manekenko in zaradi katere je razpadel njegov prvi zakon. Prav tako se je razgovoril o času, ki ga je preživel v zaporu in njegovem nenadnem vzponu med teniške zvezde.

Boris Becker je že v času svoje športne kariere polnil časopisne stolpce, nič drugače ni bilo po končani karieri. Sploh lani, ko je nekaj mesecev preživel v zaporu. Petinpetdesetletnega Nemca so lani decembra po osmih mesecih izpustili iz zapora, potem ko je bil aprila obsojen zaradi skrivanja svojega premoženja, da bi se na ta način izognil plačila dolgov.

V dokumentarnem filmu velika imena tenisa

Ko je zapustil zapor, so ga deportirali v Nemčijo in kjer naj bi na novo začel svoje življenje. Na Otok namreč ne bo smel prihodnjih deset let. Kmalu po izhodu iz zapora dejal, da je malo verjetnosti, da bo ostal v Nemčiji. Kam ga bo peljala življenjska pot, za zdaj še ni znano.

"Ne morem povedati, kam bom šel. Mislim, da to ne bo Nemčija. Ne vem, ali bom ostal v Evropi, morda bo to Miami. Sem tudi velik oboževalec Dubaja. Postal sem previden pri svojih izjavah glede prihodnosti," je že kmalu po izhodu iz zapora za SAT 1 dejal Becker.

Bo pa veliko znanega v novem dokumentarnem filmu z naslovom "Bum! Bum! Svet proti Borisu Beckerju". V javnost so prišli že prvi posnetki filma. V njem nastopajo velika imena svetovnega tenisa. Med njimi so John McEnroe, Bjorn Borg in tudi Novak Đoković, s katerim je Becker nekaj časa uspešno sodeloval kot trener.

Angela Ermakova in Anna Ermakova. Fotografija je iz leta 2007. Foto: Guliverimage

"Nič več se ni dalo popraviti …"

Spregovoril je tudi o izven zakonski hčerki, potem ko je imel nekajminutno afero z rusko manekenko Angelo Ermakovo. Danes imata z njo hčerko Anno Ermakovo. Do afere je prišlo v času, ko je bila njegova prva žena Barbara noseča in je bila zaradi bolečin v bolnišnici.

"Prišla je, imela je velik plašč. Slekla je plašč in bila je noseča. Tega enostavno ne moreš verjeti. Nič več se ni dalo popraviti," razlaga Becker v dokumentarnem filmu.

Še vedno najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu je o tej aferi pisal že v svoji avtobiografiji, ki jo je izdal leta 2003. "Pogledala me je z pogledom lovca, ki reče: 'Želim si te', se je v knjigi spominjal Becker. "Spet je prišla in spet je imela ta pogled. Malo pozneje je vstala od mize in šla do stranišča. Šel sem za njo. Pet minut sva kramljala, potem sva šla na najbližje možno mesto in šla v akcijo."

"Odšla je, jaz sem spil še eno pivo, plačal in šel nazaj v hotel. Ker iz bolnišnice ni bilo nobenih novih novic, sem šel okrog dveh zjutraj spat. Zjutraj sem šel k Barbari, saj je bila bolečina lažni alarm. Spakirali smo stvari in zapustili Britanijo."

Žena Barbara ga je zapustila, potem ko je zvedela za afero in zunajzakonsko hčerko.

Ko je bil v zaporu, mu je bil v veliko podporo tudi Novak Đoković. Foto: Guliverimage/Getty Images

Ne bo pozabil Đokovićeve podpore

V času prestajanja zaporniške kazni je imel veliko podpore tudi od zunaj. Med njimi je bil tudi Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta. Becker in Đoković sta sodelovala med letoma 2013 in 2016. V tem času je srbski športni zvezdnik osvojil šest turnirjev za grand slam, z Beckerjem pa sta postala prijatelja. Zato je bil Beograjčan šokiran, ko je izvedel, da mora njegov nekdanji trener za zapahe.

Trenutno dela kot strokovni komentator

Nekdanji prvi igralec sveta je na nemškem Eurosportu delal analize na prvem grand slam sezone oziroma Odprtem prvenstvu Avstralije. Skupaj z voditeljem Matthiasom Stachom sta vodila oddajo Matchball Becker in občasno je sodeloval pri mednarodnih prenosih.

