Novak Đoković odločno zanika govorice, ki so se pojavile

Mednarodna teniška zveza (ITF) je že potrdila sodelovanje z investicijsko družbo Cosmos, ta naj bi v prihodnjih dveh letih vložila tri milijarde dolarjev (2,5 milijarde evrov). Predlog bo dala na glasovanje na letni skupščini ITF, ki bo avgusta na Floridi. Predlog pa mora potrditi najmanj dve tretjini držav. Eden izmed lastnikov te družbe je tudi Gerard Pique, nogometaš Barcelone, vsekakor pa med njimi ni Novaka Đokovića, kot so pisali nekateri mediji.

Gerard Pique, nogometaš Barcelone, je v ta projekt vložil ogromno truda. Foto: Guliver/Getty Images

"Presenečen sem bil, ko sem to slišal. Nisem del skupine, ki financira ta projekt. Poudarjam, nisem poslovni partner Gerarda Piqueja. Jaz kot predsednik sindikata igralcev in nekdo, ki ima rad ta šport, le poskušam pomagati. Minilo je že leto in pol, kar sem nazadnje videl Piqueja. Vem, da je s svojimi sodelavci v ta projekt vložil velike napore, jaz pa sem se trudil pomagati po najboljših močeh. Morda so me povezali z njim, ker sva bila veliko v stikih. Prijatelja sva, ampak tudi zaradi tega, ker sem predsednik sindikata igralcev. Bil sem vključen v pogovore, to pa je tudi vse," je povedal Đoković v intervjuju za LeParisien.

Đoković je na to že dolgo opozarjal

Srbski zvezdnik je med drugim povedal, da je to izredno dobra sprememba za tenis, saj je sam že dolgo časa poudarjal, da je dozdajšnji format tekmovanja Davisovega pokala zastarel in predvsem neprijazen do igralcev. "Še vedno mislim, da trenutni sistem ni pravi, v zadnjih letih se je to tudi pokazalo. Zelo malo igralcev je stalno igralo v Davisovem pokalu. Ta je namreč prišel na vrsto po vseh turnirjih. Vedno je bila velika sprememba in vedno si se moral vprašati, ali je to sploh vredno. Sprememba formata je dobra poteza. To smo jaz in številni drugi igralci že zdavnaj želeli," je pojasnjeval eden od najboljših igralcev na svetu.

Novak Đoković meni, da morajo stopiti izven standardnih okvirjev. Foto: Reuters

Za nekatere je to smrtna obsodba

Seveda so med njimi tudi tisti, ki menijo, da bi ta sprememba pomenila "smrtno obsodbo" za najprestižnejšo ekipno tekmovanje v tenisu. Turnir bi bil namreč organiziran na enem mestu, najverjetneje v Singapurju. Tridesetletni Beograjčan se zaveda, da je Davisov pokal tradicionalno in zgodovinsko tekmovanje, in ga tudi zelo spoštuje.

"Ob tem je treba vedeti, da je potrebna prenova in osvežitev tekmovanja. To je splošna težava tenisa. Preveč se bojimo, da bomo s spremembami pokvarili integriteto športa, zato smo vse premalo naklonjeni napredovanju. V nekaterih drugih športih, kot so golf, nogomet, košarka, že uveljavljajo uspešne spremembe, ki jih lahko izkoristimo tudi v našem športu. Obstaja kopica priložnosti za napredek. V tem ni nič slabega, le iz standardnih okvirjev moramo izstopiti," je pojasnjeval Đoković.

O nečem pa Đoković le dvomi "Nisem prepričan, če je to najboljši termin." Foto: Reuters

Ena izmed pomembnejših stvari je datum tekmovanja, ki naj bi trajal nekaj več kot teden dni. Trenutna ideja je, da bi se ta odvijal konec novembra, po koncu sklepnega masters turnirja. O tem datumu je v dvomih tudi 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

"Nisem prepričan, ali je to najboljši termin. Razumem, zakaj želijo igrati v zadnjem tednu sezone, ker je to tudi finalni konec tedna Davisovega pokala. To je kot smetana na torti. Prav tako razumem s trženjskega vidika, vendar bo zelo zanimivo slišati, kaj si o tem mislijo igralci. To bo tudi ena izmed točk sestanka sindikata igralcev, ki bo v Indian Wellsu. Bomo videli, kaj bodo povedali igralci. Na splošno gledano pa moramo vedeti, da se bodo v tem tednu ali desetih dnevih zbrali najboljši igralci, kar je zelo dobro. Kaj si lahko sploh še želimo," je še povedal Novak, ki te dni opravlja rehabilitacijo komolca, s katerim se ubada že dolgo časa. Njegova vrnitev na igrišča za zdaj še ni znana.