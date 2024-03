Nore razmere: Italijan se je opotekal #video

Andy Murray je postal tretji aktivni igralec, ki je na turnirju Miami Open zbral 30 zmag. To mu je uspelo, ko se je uvrstil v drugi krog prestižnega turnirja serije masters v Miamiju.

Italijan se je skoraj zgrudil

Šestintridesetletni Murray je premagal povsem izčrpanega Mattea Berrettinija. Berrettini je po OP ZDA igral svoj prvi turnir na tej ravni in ni bil videti v svoji najboljši formi. V drugem nizu, ko je zaostajal z 2:5 in se pripravljal na servis, se je naslonil na lopar, da ne bi padel. Italijan je potožil, da se mu vrti, in poklicali so zdravnika, ki mu je izmeril krvni tlak. Miami je znan po visoki vlažnosti, zato ima tam veliko igralcev težave. Že pred dnevi smo lahko v kvalifikacijah videli, kako se je eden izmed igralcev zgrudil sredi dvoboja.

Dvoboj se je končal z izidom 4:6, 6:3 in 6:4, trajal pa je dve uri in 48 minut. Murray je pokazal, da se še vedno odlično giba in imel prevlado v dolgih izmenjavah na osnovni črti, saj je naredil le 20 neizsiljenih, medtem ko jih je Berrettini naredil 44.

"Zame je bil to očitno odličen uspeh," je dejal Murray, ki je na objektiv kamere napisal: "Življenja starega psa še ni konec." "Začel sem malo počasi, vendar mislim, da sem igral dokaj dobro od sredine prvega niza do konca dvoboja. Ustvaril sem si veliko priložnosti, on pa je proti koncu drugega in na začetku tretjega niza nekoliko trpel. To sem izkoristil in hitro začel tretji niz," je povedal Škot.

* Miami, ATP 1000 (9.760.316 evrov):

- 1. krog:

Luca Van Assche (Fra) – Pavel Kotov (Rus) 6:3, 7:5;

Jack Draper (VBr) – Taro Daniel (Jap) 6:3, 6:2;

Botic van de Zandschulp (Niz) – Rinky Hijikata (Avs) 7:5, 7:6 (3);

Tomaš Machač (Češ) – Darwin Blanch (ZDA) 6:4, 6:2;

Denis Shapovalov (Kan) – Luciano Darderi (Ita) 6:3, 6:7 (3), 6:4;

Christopher O'Connell (Avs) – Vit Kopriva (Češ) 6:2, 6:4;

Thiago Wild (Bra) – Nuno Borges (Por) 6:4, 7:5;

Flavio Cobolli (Ita) – Yoshihito Nishioka (Jap) 1:6, 6:1, 6:4;

Marton Fucsovics (Madž) – Max Purcell (Avs) 6:2, 6:1;

Andy Murray (VBr) – Matteo Berrettini (Ita) 4:6, 6:3, 6:4;

Andrea Vavassori (Ita) – Pedro Cachin (Arg) 6:2, 6:2;

Juncheng Shang (Kit) – Miomir Kecmanović (Srb) 7:6 (5), 4:6, 7:6 (5);

Martin Damm (ZDA) – Zhizhen Zhang (Kit) 7:6 (2), 7:6 (3);

Matteo Arnaldi (Ita) – Arthur Fils (Fra) 6:3, 6:4;

Alex Michelsen (ZDA) – Lukas Klein (Slk) 7:6 (5), 6:2;

Dominik Köepfer (Nem) – Marcos Giron (ZDA) 4:6, 6:1, 6:4; * Miami, WTA 1000 (8.238.174 evrov):

- 1. krog:

Camila Giorgi (Ita) – Magdalena Frech (Pol) 6:4, 6:2;

Marija Timofejeva (Rus) – Varvara Gracheva (Fra) 6:3, 6:3;

Emiliana Arango (Kol) – Tatjana Maria (Nem) 6:2, 6:3;

Zhu Lin (Kit) – Marie Bouzkova (Češ) 6:2, 6:4;

Claire Liu (ZDA) – Petra Martić (Hrv) 6:4, 6:1;

Sloane Stephens (ZDA) – Angelique Kerber (Nem) 6:2, 6:3;

Danielle Collins (ZDA) – Bernarda Pera (ZDA) 3:6, 6:1, 6:1;

Elina Avanesjan (Rus) – Erika Andrejeva (Rus) 6:0, 3:6, 6:1;

Shelby Rogers (ZDA) – Linda Fruhvirtova (Češ) 4:6, 6:4, 6:2;

Donna Vekić (Hrv) – Karolina Pliškova (Češ) 6:4, 2:6, 6:2;

Nadia Podoroska (Arg) – Ashlyn Krueger (ZDA) 6:4, 6:2;

Arantxa Rus (NIz) – Sara Sorribes Tormo (Špa) 6:0, 6:3;

Viktorija Tomova (Bol) – Tamara Korpatsch (Nem) 6:2, 6:4;

Katie Volynets (ZDA) – Sofia Kenin (ZDA) 6:2, 4:6, 6:3;

Storm Hunter (Avs) – Martina Trevisan (Ita) 6:3, 3:0 predaja;

Naomi Osaka (Jap) – Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:3, 6:4.

