Nenavadna nesreča na wimbledonskem igrišču #video

Ni ga bolj preizkušenega in učinkovitega načina za ohladitev na vroč dan, če vas kdo zalije s cevjo. A veliko bolj nerodno je, če se vam to zgodi sredi dvoboja. In to v Wimbledonu, najbolj znanem teniškem turnirju.

Artem Sitak in Laura Siegemund sta se ob menjavi strani na svojih stolih osredotočala na nadaljevanje igre proti Kenu Skupskemu in Darji Jurak. Takrat se je za sedežem glavnega sodnika nepričakovano sprožil razpršilnik vode in začel "zalivati" Artema in Lauro. Eden izmed zaposlenih je hitro reagiral in z nogo zamašil cev. Ko je kazalo je, da je stvar pod nadzorom, je moškemu spodneslo nogo in na igrišču je znova začelo zalivati vse naokoli. Curk je bil tako močan, da je celo podrl koš za smeti.

Kljub temu ta nesrečna prigoda ni zmotila Sitaka in Siegemundovo, ki sta pozneje zmagala po treh nizih.