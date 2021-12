Nekdanja četrta teniška igralka sveta ima dovolj

Sporočilo o slovesu od poklicnega tenisa je prek družbenih omrežij naslovila z besedo "hvaležna".

"To je beseda, ki sem ko v času kariere uporabila največkrat in je beseda, za katero menim, da najbolj ustrezno prikaže moje občutke ob koncu. Moje kariere je konec in zelo sem hvaležna, da je bila takšna, kot je bila. Saj je vse kazalo na to, da meni v tenisu že ni moč uspeti," je zapisala Konta.

V Avstraliji rojena teniška igralka madžarskih korenin se je v Evropo preselila kot najstnica v želji po teniški karieri, z družino pa je našla dom v Eastbournu in postala britanska državljanka leta 2012.

Med teniško elito se je povzpela leta 2015, leto pozneje se je uvrstila v svoj prvi polfinale grand slama na OP Avstralije in splezala na lestvici med najboljšo deseterico.

Njena najboljša sezona je bila 2017, ko je postala prva Britanka po Virginii Wade v polfinalu Wimbledona, osvojila pa je največji turnir od svojih štirih zmag, Miami, ter postala četrta igralka sveta. Leto pozneje je spet zdrsnila po lestvici, a se vnovič vrnila in spet zaigrala v polfinalu grand slama, Roland Garrosa, ter četrtfinalu Wimbledona in OP ZDA.

