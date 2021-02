Napeto čakanje: kar 507 jih je moralo še enkrat na testiranje

Kar 507 jih čaka na izide testov

V sredo so iz Avstralije sporočili, da mora od 500 do 600 teniških igralcev in igralk ter uradnih oseb v Melbournu v samoosamitev in na testiranje, potem ko je bil eden od uslužbencev hotela (Grand Hyatt), ki jih igralci uporabljajo v Avstraliji, pozitiven na novi koronavirus.

Natančno število oseb je 507. Vsi so morali na testiranje, do izvidov morajo počakati v samoizolaciji. V 14-dnevno izolacijo mora tudi 50 hotelskih uslužbencev, ki so bili v tesnem stiku z obolelim. Testiranje se je začelo v četrtek zjutraj po avstralskem času, vsi dvoboji, ki bi jih morali na ta dan odigrati na tako imenovanih "ogrevalnih" turnirjih, so prestavljeni.

Craig Tiley (desno) je prepričan, da bodo OP Avstralije začeli po načrtih. Foto: Guliverimage

Prvi mož je prepričan, da bodo začeli po programu

Nadaljevanje dogodkov bo odvisno od rezultatov testiranj, a organizatorji računajo na to, da bodo dvoboje lahko nadaljevali že v petek. Vse čaka naporen dan, že zdaj pa je jasno, da bodo morali nekateri igralci v petek odigrati dva dvoboja.

Direktor turnirja Craig Tiley je kljub temu zapletu prepričan, da bo OP Avstralije potekalo po načrtu. "Začeli bomo v ponedeljek in ničesar ne nameravamo spreminjati," je uvodoma povedal prvi mož turnirja.

Foto: Guliverimage

Žreb bo na sporedu dan pozneje

Vseeno bodo morali igralci na žreb čakati dan dlje. Tega so namreč prestavili s četrtek na petek. Organizatorji morajo počakati na izide vseh testov, da preverijo, ali je kateri od igralcev pozitiven na koronavirus.

"Vemo, da smo v položaju, ko moramo sodelovati s temi 507 osebami. Verjetnost okužbe je majhna. Pričakujemo, da bodo vsi testi negativni. Načrtujemo, da bomo jutri igrali naprej, kot smo načrtovali," je še povedal Tiley.

Na vsakem koraku je poskrbljeno za razkuževanje. Foto: Guliverimage

Tudi Allen Cheng, namestnik glavnega zdravstvenega direktorja države Viktorija, je dejal, da je možnost prenosa okužbe z okužene osebe na igralce zelo majhna. "Mislim, da je malo verjetno, vendar smo vse igralce in preostale, ki so bili v tem hotelu, prosili, da gredo na testiranje."

"Mislim, da je tveganje za preostale goste hotela, torej za igralce in spremljevalno osebje, razmeroma majhno. Oni so bili v primerjavi s hotelskim osebjem v sobah, medtem ko je bilo osebje zunaj. Dan, ko je zadnja oseba zapustila hotel, je bil 22. januar. To je skoraj štirinajst dni, zato menimo, da je tveganje razmeroma majhno, a smo jih testirali, da se prepričamo," je za avstralske medije povedal Cheng.

OP Avstralije se začne 8. februarja. Foto: Guliverimage

V ponedeljek naj bi se začelo zares

OP Avstralije se letos zaradi pandemije covid-19 začenja tri tedne pozneje kot ponavadi. Začelo se bo v ponedeljek, 8. februarja, in trajalo do 21. februarja. Slovenci bomo imeli med posamezniki štiri predstavnike. Med dekleti nas bodo zastopale Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, medtem ko bo med moškimi igral Aljaž Bedene.