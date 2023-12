Najtežji trenutki: Nič slabega nisem naredila

V urinu Simone Halep leta 2022 na dopinškem testiranju na OP ZDA so našli substanco, ki spodbuja nastajanje rdečih krvničk. Pozneje so jo ovadili še zaradi nepravilnosti v biološkem potnem listu, kar je na koncu pomenilo štiriletno prepoved igranja na turnirjih. Njena zadnja rešilna bilka je februarsko zaslišanje na športnem razsodišču, kjer ji lahko kazen znižajo oziroma razveljavijo. Zaslišanje v Lozani bo med 7. in 9. februarjem, kdaj bo znana dokončna odločitev, še ni znano.

Upanje ji daje primer britanske igralke

Simona Halep je v intervjuju za romunske medije dejala, da če ji kazni ne bodo razveljavili, bo končala svojo teniško kariero. Upanje ji daje primer Tare Moore, britanske teniške igralke, ki je pred dnevi dobil epilog. Moorova je bila leta 2022 začasno suspendirana, ker je bila na turnirju v Kolumbiji pozitivna na anabolična steroida boldenon in nandrolon. Pritožila se je, sodišče pa je ugotovilo, da je bil vir prepovedanih substanc meso, zato so ji prepoved igranja preklicali.

Nazadnje je igrala avgusta 2022. Foto: AP / Guliverimage

Bila je šokirana in vedno je bila proti dopingu

Od kazni Simone Halep, dvakratne zmagovalke turnirjev za grand slam, je minilo že več kot leto in to obdobje je bilo zanjo psihološko zelo mučno. Trdno je prepričana, da ni naredila nič narobe.

"Bila sem šokirana, ko sem dobila rezultate urina, saj so bile najdene prepovedane snovi v majhnih količinah. Vedno sem bila proti dopingu, vedno sem na glas govorila, da mi nikoli v življenju ne bi padlo na pamet, da bi naredila kaj takšnega."

"Dobila sem na tisoče pozitivnih komentarjev in, kar je najpomembneje, nihče mi ni rekel nič negativnega." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V težkih časih ji je veliko pomenila brezpogojna podpora družine in zvestih navijačev. Čeprav trenutno preživlja najtežje čase, je prepričana, da je čista. "Dobila sem na tisoče pozitivnih komentarjev in, kar je najpomembneje, nihče mi ni rekel nič negativnega. Vsa sporočila so bila pozitivna in so mi dajala moč, da se borim vsak dan. Torej da operem svoje ime in da dokažem, da nisem naredila nič slabega," je razlagala 32-letna teniška igralka, ki je dobivala podporo tudi svojih nasprotnic.

"Na igrišču tekmujemo med seboj, ko mi je bilo najtežje, so mi stali ob strani. Dobila sem tudi podporo teniških legend," je dodala Halepova, ki je zadnji dvoboj igrala avgusta 2022.

Patrick Mouratoglou je prevzel krivdo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Krivdo je prevzel eden najbolj znanih trenerjev

V tistem času je bil njen trener sloviti Patrick Mouratoglou, s katerim ni bila v stiku že nekaj mesecev. Francoski trener je novembra prek družbenih omrežij prevzel krivdo, saj je on dal Halepovi prepovedano snov.

"Prinesli smo ji kolagen iz nekega podjetja in ta kolagen je bil po naključju kontaminiran. Tega ni bilo mogoče vedeti. Vseeno se počutim odgovornega za to, kar se je zgodilo, ker sem bil jaz tisti, ki ji je priskrbel ta kolagen," je priznal Mouratoglou.

Preberite še: