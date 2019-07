V živo: Tamara Zidanšek že na delu, nato poslastica med Juvanovo in Williamsovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ženskem delu Wimbledona bo zelo zanimivo. Med posameznicami bosta od naših igrali Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Zadnja bo igrala proti Sereni Williams, eni najboljših teniških igralk vseh časov.

Zidanškova proti 15. igralki sveta

Tamara Zidanšek bo imela v četrtek dvojni program. V posamični konkurenci igra proti Kitajki Qiang Wang, ki je trenutno na 15. mestu svetovne lestvice. Zidanškova, ki prvič igra na glavnem turnirju Wimbledona, je v prvem krogu premagala Eugenie Bouchard, nekdanjo finalistko tega prestižnega turnirja. Zanju je to prvi medsebojni dvoboj.

Foto: Gulliver/Getty Images

Kaja Juvan ima lepo priložnost

Prava teniška poslastica nas čaka v popoldanskih urah (okrog 17.30), ko se bosta na igrišču številka ena pomerili šele 18-letna Kaja Juvan in devetnajst let starejša Serena Williams. Dejstvo je, da Williamsova ne igra najboljšega tenisa, tako da ima naša perspektivna igralka lepo priložnost, da se enakovredno zoperstavi eni najboljših teniških igralk vse časov.

Zelo slovensko bo tudi med dvojicami

Zelo slovensko bo tudi v ženskih dvojicah, saj bodo tam igrale kar tri Slovenke. Tamara Zidanšek igra v paru s Švedinjo Rebecco Peterson. Njuni nasprotnici bosta Romunki Mihaela Buzarnescu in Raluca Olaru. Dalila Jakupović bo združila moči z Američanko Kaitlyn Christian, v prvem krogu bosta igrali proti Japonki Shuko Aoyama in Srbkinji Aleksandri Krunić. Naša tretja predstavnica je Andreja Klepač, ki igra skupaj s Čehinjo Lucijo Hradecko. Tokrat ju čakata Grkinja Maria Sakkari in Avstralka Alja Tomljanovic.

WTA

Ženske dvojice: