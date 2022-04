Na družbenih omrežjih je završalo: kaj počne Federer?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roger Federer in njegova vrnitev na igrišča

Roger Federer je v ponedeljek zvečer delil nekaj fotografij in s tem na družbenih omrežjih med ljubitelji tenisa in celo nekaterimi najboljšimi igralci sprožil val navdušenja. V zadnjem času so bili namreč nekateri navijači zaskrbljeni, saj se je pojavljalo vse več govoric, da se legendarni Švicar ne bo več vrnil na teniška igrišča.

Roger Federer je svoj zadnji dvoboj odigral lani v Wimbledonu. Razočaranje je bilo veliko. Foto: Guliverimage

A po njegovi zadnji objavi lahko sklepamo, da se 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam ne namerava kar tako predati. Zaradi tega se je njegovim zvestim privržencem odvalil kamen od srca. Federer namreč te dni trdo gara v fitnesu in videti je, da njegova rehabilitacija poteka po načrtih. Ob svojih fotografijah je zapisal: "Rehab is rockinggggggg."

Odziv na družbenih omrežjih je bil izjemen, njegovo objavo na Instagramu je všečkalo skoraj polj milijona ljudi. Med njimi se je oglasil tudi italijanski teniški igralec Fabio Fognini, ki mu je zaželel čimprejšnjo vrnitev na igrišča.

Pri teh letih mu je pomembno, da je zdrav. Foto: Guliverimage

Bo letos prišel v Wimbledon?

Roger Federer ima že nekaj časa težave s kolenom in na turnirju ni igral že vse od lanskega Wimbledona, ko je izpadel v četrtfinalu. Novembra je Baselčan razkril, da bi rehabilitacija lahko trajala eno leto, in s tem zmanjšal možnosti, da bi ga letos spremljali na sveti travi – v Wimbledonu 2022. Prav tako je omenil, da mu je pri treh letih najpomembnejše, da je zdrav. Želi si namreč, da bi bil lahko tudi po končani športni karieri aktiven.

Roger Federer velja za enega najboljših teniških igralce vseh časov, z leti pa je pridobil navijače po vsem svetu. V svoji karieri je zmagal na 103. turnirjih serije ATP, samo s turnirskimi nagradami pa je zaslužil več kot 130 milijonov dolarjev (120 milijonov evrov).