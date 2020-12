Murrayju posebno povabilo za OP Avstralije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Murray je pred nekaj manj kot dvema letoma prav v Melbournu zaradi kroničnih težav s kolkom čustveno najavil konec kariere, kasneje pa se je po posebni operaciji vrnil na igrišče, a na največjih turnirjih ni več dosegel vidnih rezultatov. Prav tako ni nastopil na letošnjem, januarskem OP Avstralije.

Po zadnjih težavah s poškodbami se nekdanja številka ena vnovič vrača na začetku prihajajoče sezone, ko bo s posebnim povabilom organizatorja najprej nastopil v Delray Beachu (od 5. - 13. januarja) v ZDA. Kasneje se bo podal v Avstralijo na prvi turnir velike četverice v sezoni.

Ta se bo začel tri tedne kasneje, kot je bilo načrtovano, in sicer 8. februarja. Razlog so karantenske odločbe za tujce, zaradi katerih morajo igralci in igralke ob prihodu v Avstralijo opraviti 14-dnevno obvezno karanteno, prehajanje meja znotraj države pa je zaradi strogih ukrepov v boju s covidom-19 zelo oteženo. Kvalifikacije za prvi grand slam sezone bodo potekale v Dohi (od 10. - 13. januarja).

Vsi kasnejši pripravljalni turnirji v deželi tam spodaj bodo po koncu obdobja karantene za igralce in igralke na sporedu v začetku februarja v Melbournu v zvezni deželi Viktoriji.

Preberite še: