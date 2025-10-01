Francoski teniški igralec Gael Monfils, zaradi atraktivne igre zelo popularen med navijači, je v sredo na družbenih omrežjih razkril, da bo po prihodnji sezoni končal športno pot, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Monfils je v karieri slavil na 13 turnirjih serije ATP, nazadnje letos v Aucklandu, prvič pa je turnirsko zmago osvojil že leta 2005 na Poljskem. Letos je v Aucklandu z 38 leti in štirimi meseci postal najstarejši igralec z zmago na turnirju ATP.

"Potem, ko sem pred mesecem dni praznoval svoj 39. rojstni dan, bi rad vsem povedal, da bo naslednja sezona moja zadnja. Čeprav je šport zame zelo pomemben, sem povsem mirno sprejel odločitev o koncu kariere po sezoni 2026," je navijačem v angleščini sporočil Francoz.

"Življenje je prekratko. Verjemite mi, ko rečem, da ne obžalujem ničesar. Kar imam, je občutek, da sem imel srečo. Da sem bil noro in neumno srečen," je še dejal Monfils, ki mu manjka v bogati karieri zmaga na turnirju za grand slam. Najbližje uspehu je bil leta 2008 v Parizu in leta 2016 v New Yorku, kjer se je prebil do polfinala.

