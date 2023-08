Lanska zmagovalka prva na osrednje igrišče, na delu tudi Kaja Juvan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaja Juvan je edina slovenska predstavnica na letošnjem OP ZDA, potem ko se je na glavni del turnirja prebila skozi kvalifikacije. Njena nasprotnica v prvem krogu bo Italijanka Elisabetta Cocciaretto, trenutno 29. igralka sveta. Stavnice nekoliko več možnosti za zmago pripisujejo leto mlajši Italijanki. Igralki bosta igrali prvi medsebojni dvoboj.

Na delu bo tudi Iga Swiatek, dobra prijateljica naše Kaje Juvan in prva igralka sveta. Poljakinja, ki je lani prvič osvojila OP ZDA, bo v prvem krogu igrala proti Švedinji Rebecci Peterson, trenutno 85. igralki sveta. Igralki sta do zdaj odigrali dva medsebojna dvoboja, oba pa je gladko dobila Iga Swiatek.

Zanimiv dvoboj se obeta med Lauro Siegemund in Coco Gauff. Nemška veteranka se bo soočila z mlado Američanko, ki je že nekajkrat pokazala ogromen potencial. Bosta mladost in samozavest Gauffove premagali izkušnje Siegemundove? Igralki sta do zdaj odigrali en dvoboj, leta 2020 je bila boljša 35-letna Nemka.

Zanimivejši dvoboji:

Kaja Juvan (SLO) - Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Iga Swiatek (POL) - Rebecca Peterson (ŠVE)

Laura Siegemund (NEM) - Coco Gauff (ZDA)

Victoria Azarenka (BLR) - Fiona Ferro (FRA)

Sloane Stephens (ZDA) - Beatriz Haddad Maia (BRA)

Tatiana Prozorova (RUS) - Caroline Wozniacki (DAN)

Linda Fruhvirtova (ČEŠ) - Danielle Collins (ZDA)

Jelena Ribakina (KAZ) - Marta Kostjuk (UKR)

