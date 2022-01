Kot otrok je vedno sanjal, da bi lahko igral proti Nadalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek bosta na OP Avstralije na sporedu oba polfinalna dvoboja. Prva bosta moči merila Rafael Nadal in Matteo Berrettini, z njima se bosta pomerila še Stefanos Cicipas in Daniil Medvedjev.

V prvem obračunu bomo gledali dvoboj dveh generacij. Izkušenega Rafaela Nadala in mlajšega Mattea Berrettinija, ki je kot otrok vedno sanjal, da bi se lahko enkrat udaril s Špancem. Želja se mu je uresničila že leta 2019, ko sta igrala v polfinalu OP ZDA. Takrat je bil po treh nizih boljši deset let starejši Nadal. Kako bo tokrat, je težko napovedati, a stavnice so nekoliko bolj na strani Nadala.

Drugi polfinalni dvoboj bosta odigrala Stefanos Cicipas in Danil Medvedjev. Znano je, da si igralca zunaj igrišč nista ravno blizu. Grk je razkril, da sta začela znova pogovarjati šele pred nekaj meseci. Igralca se zelo dobro poznata, saj sta odigrala osem medsebojnih dvobojev. Statistika pa je močno na strani Rusa, ki v zmagah vodi s 6:2.