Koga vse bomo videli v Portorožu?

Tri tedne pred začetkom so znane udeleženke teniškega turnirja serije WTA 250 v Portorožu. Med prijavljenimi so vse štiri najboljše Slovenke, Tamara Zidanšek, Polona Hercog, Kaja Juvan in Dalila Jakupovič, naziv prve nosilke pa bo pripadel Rusinji Darji Kasatkini, 27. igralki na svetu.