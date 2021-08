Tudi Brazilka si je ogledala prvi trening Đokovića #video

Kamorkoli pride Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, je vedno veliko zanimanja. Nič drugače ni bilo na prvem treningu v New Yorku, kjer srbski teniški as na akademiji John McEnroe opravil prvi trening pred OP ZDA.

Vir: miami.tennis.coach

Letos brez Federerja in Nadala

Novak Đoković, se že pripravlja na OP ZDA, zadnji letošnji turnir za grand slam. Ta se začne 30. avgusta. V New Yorku sta turnir odpovedala sta Roger Federer in Rafael Nadal, tako da ima Đoković lahko kanček več upanja, da še enkrat zmaga največji turnir v ZDA. Tako Švicar, kot tudi Španec sta zaradi poškodb že končala letošnjo sezono. Foto: Instagram

Letos bi Nole lahko pisal teniško zgodovino

Beograjčan bi lahko letos v New Yorku spisal zgodovino, saj bo poskusil osvojiti koledarski slam (to pomeni, da igralec osvoji vse štiri turnirje za grand slam v eni sezoni op. p.). To je v odprti eri tenisa leta 1969 uspelo le Avstralcu Rod Laverju. Prav tako pa bi z zmago osvojil svoj 21. turnir za grand slam. S tem bi presegel Rafaela Nadala in Rogerja Federerja ter postal igralec z največ lovorikami na turnirjih velike četverice.

Se še spomnite lanskega incidenta in izključitve Novaka?

Verjetno bo 34-letni srbski igralec letos še toliko bolj motiviran. Ljubitelji tenisa se bodo še dobro spomnili, ko je Novak stransko sodnico Lauro Clark ponesreči zadel v vrat. Zaradi tega incidenta je bil nekaj minut pozneje izključen s turnirja.

Trening Novaka Đokovića si je ogledala tudi trenerka Isabela Miro, ki je tudi posnela nekaj udarcev Srba. Foto: Instagram

Na treningu se mu je pridružila Olga Danilovć, gledala ga je tudi Brazilka

Eden najboljši teniških igralcev je prvi trening opravil s kanadskim igralcem Vasekom Pospišilom, na treningu pa se jima je pridružila tudi rojakinja Olga Danilović. Srbsko teniško igralko je nekaj časa treniral tudi slovenski trener Robi Cokan.

Treningi Đokovića vselej vzbudijo veliko zanimanja. Njegov trening si je ogledala tudi brazilska teniška trenerka Isabela Miro, ki je prav tako navdušena nad 20-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam.