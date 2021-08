Jelena Đoković končno komentirala domnevne Novakove afere

Številni srbski mediji zadnje dni poročajo o domnevnem spogledovanju Novaka Đokovića in igralke Marije Karan, kar je bil dokončen povod, da se glede tega oglasi Novakova žena Jelena, ki je dolga leta molčala glede podobnih pisanj v rumenih medijih.

Spregovorila je prek zgodb na Instagramu, kjer je v daljšem zapisu obsodila srbske tabloide. "Če ne zanikaš laži, ker nimaš odgovora na neumnosti in se s tem preprosto ne ukvarjaš, je to za novinarje zelena luč, da te nenehno vlačijo po tabloidih in se iz tebe delajo norca," je zapisala v prvem "storyju", kjer je kot primer pripela članek, v katerem jo tabloid označuje za ljubosumno, ker naj bi se Novak na koncertu spogledoval z igralko.

Nato je nadaljevala: "Po 15 letih pisanja o aferi z vsakim dekletom iz najine skupne družbe naju (tabloidi, op. p.) očitno tako dobro poznajo kot par, da vedo, če sem ljubosumna, ne da karkoli rečem ali naredim. In ko ne zanikaš neumnosti, to samodejno postane uporabna vaba za prihodnje objave o zdaj že nekdanjih ljubeznih."

Ob tem je pripomnila: "Tako se spoštuje mladega in uspešnega športnika v naši državi."

Jelenine objave na družbenem omrežju Instagram Foto: Instagram

Jelenine objave na Instagramu ... Foto: Instagram

Želi si opolnomočiti novinarje

V naslednji objavi pa je izpostavila širši problem, da "živimo v času, ko se mora človek res vprašati, kaj bere in komu lahko zaupa".

"Vsa temačna energija, ki vstopi v nas, ko beremo novice, napolnjene z neresnicami zaradi nadzora, strahu in s tem dobička, ne more nikogar navdihniti za dobra dejanja. Vemo, da je steber vsake zdrave družbe družina, kako je torej mogoče, da medije uporabljamo kot sredstvo za njeno poniževanje? Je to recept za uspeh ali neuspeh družbe? Presodite sami."

S Fundacijo Novak Đoković je ustanovila novo revijo. Foto: Reuters

Na koncu je dodala, da noče samo komentirati iz kavča, temveč da je ravno zato pomagala ustanoviti novo revijo Original magazin, ki je projekt Fundacije Novak Đoković, sama pa je njena direktorica.

"Sama sem odgovor na lažne in prazne novice našla v ustanovitvi revije z namenom opolnomočiti naše novinarje in jim dati platformo, kjer lahko pišejo o družbeno koristnih in navdihujočih temah. Namesto da iščemo škandale in klike, dajmo prostor ustvarjalnim ljudem, da pokažemo najlepše, kar imamo."

Preberite tudi: