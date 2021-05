Žena Novaka Đokovića odprla dušo: Večkrat sem jokala

Jelena Đoković, dolgoletna partnerka in žena Novaka Đokovića, prvega teniškega igralca sveta, je pred dnevi spregovorila o zasebnem življenju. To je včasih zanjo vse prej kot lahko, saj ni vedno enostavno živeti z vrhunskim športnikom. Kljub vsemu pa Novaku vedno stoji ob strani, in priznava, da je zaradi njega večkrat tudi jokala.

Velikokrat ji je bilo hudo zaradi zapravljenih priložnosti. Foto: Guliverimage

Velikokrat ji je bilo hudo

Jelena in Novak Đoković sta par še iz srednješolskih let. Leta 2014 sta se poročila, danes imata skupaj dva otroka, sina Stefana in hčerko Taro. Skupaj sta že 14 ali 15 let, in kot pravi, sta si zelo podobna. Oba sta zelo čustvena in drug drugemu velika opora. Jelena med drugim vodi tudi njegove ekipe za odnose z javnostjo.

"To sem študirala in delala sem z ljudmi, ki so bili od mene veliko bolj izkušeni. Od njih sem se veliko naučila. Moja prednost je bila, da sem Novaka zelo dobro poznala, zato sem vedela, kako pomensko pravilno razložiti njegove besede, da se njemu s tem ne bi bilo treba ukvarjati. Vse govori iskreno, jaz mu samo povem, da naj počaka na pravi trenutek, ko želi povedati nekatere stvari. Počakati pravi trenutek, to je pomembno. Kot tudi ne trošiti energije v prvem dvoboju, ampak v finalu," je povedala Jelena, ki je med drugim razkrila, da Novak ne mara izgubljati.

"Zares je postal dober v tem. Jaz nisem, ker vem, kako se trudi, in res mi je hudo. Veliko sem prejokala zaradi njegovih zapravljenih priložnosti. Ampak vseeno to niso bile zapravljene priložnosti, ker je vsako izkoristil na najboljši možen način in potem zablestel."

Drug drugemu sta v veliko oporo. Foto: Guliverimage

V zadnjem času vidimo, da družina Đoković potuje pogosteje skupaj. Razlog za to sta predvsem njuna otroka. Zdaj sta že nekoliko zrastla in si želita ostati v krogu vrstnikov. Otroka si želita oditi le za kakšen teden ali dva, saj so velikokrat vezani kot družina le na hotelsko sobo in teniška igrišča.

"Novak je človek, ki je odrastel z 'break' žogo, žogico za zmago … Mi smo utrujeni od tega. Mi zamenjamo kanal, ko je na televiziji tenis, da si spočijemo. On je v tem vseskozi. Ko se vrne domov, na YouTubu analizira vse, kar se je dogajalo v drugem dvoboju, kdo je naslednji nasprotnik, kaj dela konkurenca. Zelo je predan in velik profesionalec. Tudi jaz sem tako živela, preden so prišli otroci."

Novak Đoković trenutno igra na turnirju serije masters v Rimu. Foto: Guliverimage

Kako dober oče je Novak Đoković?

Zaradi življenja profesionalnega športnika Đoković nima ravno veliko časa, a Jelena trdi, da je njen partner vseeno zelo dober oče. "Za koncentracijo, ki jo zahtevajo otroci, je omejen. Ima preveč obveznosti, in v tem kontekstu mislim, da smo zelo dobra ekipa. Z veseljem sem zraven in imam pomoč. Mi zelo dobro vemo, kakšne so njegove potrebe in vsi se vključimo v te potrebe. Tega se zavedajo Novak, njegovi starši in brata. Vsi smo podrejeni njegovim uspehom, svetovnim uspehom," je za kurir.rs povedala Jelena Đoković.