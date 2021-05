Skrb vzbujajoče: sodnica med dvobojem prosila za varovanje #video

Vemo, da so v športu velikokrat prisotna čustva. Kot kaže, je šel tokrat nekoliko predaleč Sergio Girogi, oče italijanske teniške igralke Camile Giorgi. V torek sta se med seboj merili Camila Giorgi in Sara Sorribes, a največje pozornosti je bil deležen Sergio Giorgi, ki je tudi trener svoje hčerke.

Omg, the umpire asked for someone to be around her because she's afraid of Giorgi's father because he's mad. This is insane! pic.twitter.com/LbDun41xB1 — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) May 10, 2021

Prosila je, ali lahko nekdo ostane v bližini

Sergio se je med dvobojem večkrat verbalno znesel nad sodnico Morgane Laro. Stvar je šla že tako daleč, da se je sodnica počutila ogroženo. Na videz zaskrbljena sodnica je zato po radijski zvezi prosila za varovanje. Na posnetku je tudi videti, kako Sergio strmi proti njej.

"Je mogoče, da ostanete v bližini, ker je oče Giorgijeve zelo jezen in bi rada, da je nekdo zraven," je prosila sodnica. Organizatorji so njeni želji ustregli. Dvoboj med Camilo Giorgi in Saro Sorribes je bil zelo napet, saj se je ta na koncu končal s 7:6, 6:7, 7:5 v korist Sare Sorribes.

To pa ni bil prvi izpad Sergia. Jelena Ostapenko, med drugim zmagovalka OP Francije, je bila leta 2017 šokirana nad njegovim vedenjem na turnirju v Wimbledonu. "Tik pred mojim začetnim udarcem je nekdo začel kašljati. Mislim, da je to zelo nešportno. Igrate na tako pomembnem turnirju, kot je Wimbledon, in mislim, da morajo ljudje to razumeti," je takrat dejala Latvijka.

Živci so popustili tudi Đokoviću, a se je pozneje opravičil

V torek je svoj uvodni dvoboj igral tudi Novak Đoković, prvi igralec sveta. Srbski teniški zvezdnik je igral proti Američani Taylorju Fritzu in ga na koncu premagal s 6:3, 7:6 (5). Na začetku dvoboja je rahlo rosilo, v drugem nizu pa je bil dež vse močnejši. V nekem trenutku je Beograjčanu prekipelo in se je zadrl na glavnega sodnika. "Koliko časa želiš, da še igrava? Trikrat sem te vprašal in ničesar še nisi preveril," je vrelo iz njega.

"How much do you wanna play ? I asked you three times, you are not checking anything" #Djokovic #IBI21 pic.twitter.com/9VGDLPZYKX — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) May 11, 2021

Dvoboj je bil pozneje prekinjen, igralca pa sta se na igrišče vrnila šele po treh urah. Ob prihodu na igrišče se je Đoković sodniku opravičil za svoj izpad. In kot je bilo videti, je sodnik sprejel opravičilo 18-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam.

"Bil sem pod stresom, vendar mislim, da je bilo prav, da so dvoboj prekinili. Ko sva se vrnila na igrišče, mislim, da sva bila zelo izenačena. Vesel sem, da mi je uspelo tekmo v dveh nizih zmagati. Vem, da lahko igram še bolje. V sredo bom delal na tem," je na novinarski konferenci po dvoboju povedal Đoković.

