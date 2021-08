Dejstvo je, da Novak Đoković sodi med najboljše teniške igralce vseh časov, in kot kaže, še zdaleč ni rekel zadnjega. Nole je v primerjavi z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom še daleč od zaključka svoje športne kariere. Trenutno prvi igralec sveta piše nova in nova poglavja, s tem pa tudi nove teniške rekorde.

Novaka je poslal sam bog

Oče Srđan je eden njegovih največjih in tudi najbolj čustvenih navijačev, zato tudi nikoli ne skopari s pohvalami na račun svojega sina, medtem ko je znal biti do Rogerja Federerja že večkrat zelo kritičen. Nedavno je poskrbel še za eno "bombastično" pohvalo oziroma napoved na račun Novaka.

"Novak bo kmalu postal najboljši športnik vseh časov. Bog ga je poslal v najmračnejših časih srbskega naroda. Vsak bi si moral prizadevati, da bi bil kot Novak, glede na to, kaj mu uspeva," je Srđan povedal v enem izmed pogovorov.

Enkrat je moral plačati celo 15-odstotne obrestne mere. Foto: Guliverimage

Zanimiva je zgodba, ko si je moral Novakov oče izposoditi denar, da je njegov sin lahko odšel na svoj prvi mladinski turnir za grand slam. Takratni predsednik teniškega kluba jim je obljubil, da bo priskrbel denar za potovanje, a je pozneje vse padlo v vodo.

Ker je Srđan že rezerviral karte in plačal predujem, mu ni preostalo drugega, kot da si ta denar izposodi. Oseba, ki mu je posodila denar, je želela 12-odstotne obresti, a ker se je Srđanu mudilo, mu je ta oseba zvišala obrestno mero na 15 odstotkov za znesek pet tisoč dolarjev (4,2 tisoč evrov).

"Gledal sem ga nekaj sekund, nato pa mu dejal, da ni težav. Denar sem vzel, a ko sem prišel domov, sem se zaklenil v kopalnico in začel razbijati vse po vrsti. Na izposojo sem pristal, ker je šlo za mojega sina in njegovo kariero. Če bi denar potreboval zase in bi mi zaračunal takšne obresti, potem me ne bi mogli odstraniti od tega človeka, ker bi mu spil vso kri iz njegovih žil," je v svojem slogu v podkastu "Biznis priče" povedal oče 20-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam.

Novak Đoković ima za seboj izjemno sezono, a nikakor se mu ni izšlo na OI v Tokiu, ko je ostal celo brez medalje. Foto: Guliverimage

Bo Novaku uspelo prvič po 52 letih?

Novak Đoković ima do zdaj izjemno sezono. Letos je zmagal na treh turnirjih za grand slam in lahko po dolgih letih postane igralec, ki bi v enem letu zmagal na vseh turnirjih za grand slam. To je nazadnje uspelo Rodu Laverju leta 1969.