Kaj se dogaja z enim največjih športnikov: "Že več mesecev je v bolečinah"

Rafael Nadal je pred dnevi sporočil, da je zaradi poškodbe stopala že končal letošnjo sezono. Po besedah njegovega trenerja Carlosa Moye se Španec osredotoča samo na čimprejšnje okrevanje.

Nadal je že pred časom razkril, da ima Mueller-Weissov sindrom. Gre za stanje stopala, ki ga povzroča nepravilno razvita kost. Težave so se pojavile že leta 2005, ko je bil še najstnik. Takrat so mu mnogi napovedovali konec sezone, a danes vseeno velja za enega najboljših igralcev vseh časov.

Carlos Moya, trener Rafaela Nadala Foto: Guliverimage/Getty Images

Čeprav je Majorčan v svoji karieri uporabljal posebno obutev, ki je bila prilagojena njegovemu stopalu, se je po letu 2020 stanje precej poslabšalo. Tudi Carlos Moya je potrdil, da je bilo stopalo tako na treningih kot na tekmovanjih največja težava.

"Letos se je zgodba spremenila," je za El Transistor povedal trener trenutno petega igralca sveta. "Številnih treningov nismo mogli končati. Morali smo jih spreminjati, da ni toliko obremenjeval noge in da je sploh lahko igral na turnirjih."

Ni jasno, kakšno je najboljše zdravljenje

Kljub temu se je njegovo stanje iz dneva v dan spreminjalo. Težko napovedujejo, kako bo okreval, saj je njegova poškodba velika neznanka. "Kakšen dan smo opravili celoten trening in naslednji dan je bilo vse v redu. Diagnoza je postavljena, vendar ni jasno, kakšno je najboljše zdravljenje," je še povedal Moya, ki meni, da je bila prava odločitev, da je Nadal končal letošnjo sezono.

Foto: Guliverimage

Na zadnjem turnirju je skoraj igral na eni nogi

Nadal je po OP Francije izpustil kar nekaj turnirjev. Preizkusil se je na turnirju v Washingtonu, na katerem se je poslovil že v drugem krogu.

"V bolečinah je že nekaj mesecev. Na zadnji tekmi v Washingtonu proti Lloydu Harrisu je praktično igral na eni nogi. Glavni cilj Rafe je, da si povrne občutke v stopalu in da se tudi psihološko sestavi. Stvari, ki so se mu dogajale na igrišču, mu niso kaj dosti pomagale."

Že v Avstraliji je čutil bolečine v hrbtu Rafael Nadal je imel težave že na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

V njegovem taboru so prepričani, da bi se lahko brez poškodb še vedno boril za lovorike. Prva prioriteta 35-letnega teniškega igralca je, da bo dobro fizično pripravljen.

"V Avstraliji je čutil bolečine v hrbtu. V tej sezoni je namreč odigral le sedem turnirjev. Izpustiti je moral Wimbledon, olimpijske igre v Tokiu, nato pa še OP ZDA in finalni turnir. Osredotočiti se mora nase in ne na to, kaj se dogaja na turneji," je še povedal Moya.