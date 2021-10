Kletvice, ki si jih nihče ni upal javno izreči, a so ga vseeno oboževali #video

Goran Ivanišević, nekdanji vrhunski teniški igralec, je bil znan kot igralec brez dlake na jeziku. A kletvic, kot so na novinarski konferenci iz njegovih ust letele po porazu OP ZDA leta 2000, verjetno nismo slišali ne prej ne pozneje. Ljubitelji tenisa so imeli čustvenega Splitčana vseeno radi.

Nekateri so ga obsojali, drugi oboževali

Goran Ivanišević je bil vedno odkrit igralec. Povedal je, kar je mislil, na trenutke tudi zelo neposredno. Kljub njegovim izpadom so ga imeli ljubitelji tenisa radi. Vseeno se zdi, da je šel Splitčan pri svojem "izvirnem" izražanju včasih predaleč. Nekateri so ga obsojali, drugi so ga sprejemali takšnega, kot je, in ga oboževali. Še danes, ko je trener v ekipi Novaka Đokovića, poskrbi za kakšno sočno izjavo in ta odmeva v medijih.

Pred domačimi novinarji so čustva še bolj privrela na dan

Za eno od najbolj sočnih izjav je poskrbel leta 2000, ko je izgubil v prvem krogu OP ZDA. Njegov nasprotnik je bil Slovak Dominik Hrbaty. Prvi niz je Ivaniševič dobil s 6:3, v naslednjih treh nizih pa je poniknil. Hrvat je namreč v nadaljevanju dobil le eno igro, dvoboj pa se je končal z izidom 3:6, 6:0, 6:1, 6:0.

Po tistem dvoboju je bil danes 50-letni Ivaniševič, razumljivo, zelo razočaran. Če je bil pred tujimi novinarji še nekoliko zadržan, so mu prava čustva na dan privrela pred domačo sedmo silo. Besede, ki jih je težko ponoviti. Goran je z obilo kletvicami razlagal o svoji slabi igri, ob tem pa tudi pohvalil bekhend Slovaka, ki je bil dober "v p***".

Takrat ni mogel najti motivacije. Foto: Guliverimage

Morda je bilo videti smešno, a mu je bilo hudo

Čeprav se je številnim ta izjava zdela zabavna ali preveč vulgarna, pa je Ivanišević v tistem obdobju trpel in zdelo se je, da se njegova kariera bliža koncu. Po navadi smo ga lahko videli, kako je v besu lomil loparje kot za stavo, a v dvoboju proti Hrbatyju ga ni vrgel niti enkrat. Kot je na novinarski konferenci dejal, njegove besede pa so povzeli pri ESPN, ni imel nobene ideje, kako sploh igrati. "Kot da bi bil prvo leto na turneji. Kot izgubljen fant, ki je dobil posebno povabilo organizatorja."

Videti je bilo, da si je želel biti povsod, samo ne na turnirju za grand slam, na katerem se je leta 1996 prebil do polfinala. "Muzejski dvoboj. Igral sem, kot da bi šel v muzej. Ne vem. Dogaja se, da ne uživam več v igranju. Če sem iskren, sploh ne vem, kako sem dobil prvi niz. Ne morem se več motivirati."

Foto: Guliverimage

Videti je bil utrujen, njegove oči so bile videti prazne, brez vsakršnega tekmovalnega naboja. Ob tem se je zavedal, da iz ozadja vedno bolj pritiskajo mladi igralci. Nekateri najboljši igralci njegove generacije so se že poslovili. V svojih vitrinah so imeli lovorike za grand slam, medtem ko je on še čakal na svojo priložnost.

"Prihajajo mladi fantje. Nobenega spoštovanja ni. Vseskozi igrajo enako. Veste, res so močni. Tenis postaja vse močnejši in delati moram dvakrat več, kot sem prej. Prav nič zabavno ni več," so bile brezupno slišati njegove besede. Tudi njegovi rezultati so bili brezupni, saj je tisto sezono na sedmih turnirjih zapored izpadel v prvem krogu. Posledica tega je bila, da je za tem izpadel iz prve stoterice svetovne lestvice.

Goran Ivanišević tudi v finalu Wimbledona ni mogel iz svoje kože, ko je brcnil v mrežo. Danes si to težko predstavljamo. Foto: Guliverimage/Getty Images

Pozabljen skoraj od vseh

A vse muke in trpljenje, ki jih je doživljal v tistem obdobju, so bile prihodnje leto poplačane. Goran je pred tem že igral v treh finalih Wimbledona. Leta 1992 je bil od njega boljši Andre Agassi, v letih 1994 in 1998 pa ga je na kolena spravil Pete Sampras. Zadnji poraz proti Samprasu ga je povsem dotolkel. Od tistega poraza je šla njegova športna kariera samo še navzdol in malokdo je verjel, da se bo še kdaj vrnil. Leta 2001 je bil na 125. mestu svetovne lestvice, organizatorji turnirja pa so mu glede na pretekle uspehe dali posebno povabilo (tako imenovani wild card). S tem so poskrbeli za zgodbo, ki bo za večno zapisana v teniško zgodovino. Goran je to vedel že prej. Po zmagi je razkril, da je takoj, ko je stopil skozi vrata All England Cluba, začutil in videl znamenje, da se bo zgodilo nekaj posebnega … Vse drugo je zgodovina.

Goran Ivanišević je po zmagi v Wimbledonu na Hrvaškem postal športni junak.

V svoji karieri je osvojil deset turnirjev, na lestvici ATP pa je bil leta 1994 najvišje uvrščen na drugem mestu. S turnirskimi nagradami je zaslužil okrog 20 milijonov dolarjev (17 milijonov evrov), bil pa je sprejet tudi v teniško hišo slavnih.

Takole je Goran Ivanišević doživel trenutek, ko je Novak Đoković lani zadel linijsko sodnico in bil izključen na turnirju OP ZDA.

Danes pomaga trenutno najboljšemu igralcu sveta

Po končani karieri se je podal v trenerske vode. In to zelo uspešno. Marina Čilića je prav na OP ZDA pripeljal do zmage na turnirju za grand slam. Leta 2019 se je pridružil ekipi Novaka Đokovića, s katerim zelo dobro sodelujeta. "Računamo samo na zmage in na zmage na turnirjih za grand slam." Foto: Guliverimage

"Ljudje mislijo, da je delo z Novakom lahko, ampak ni"

Čeprav je videti vse lepo in lahko, pa je pred kratkim Ivanišević priznal, da je biti trener Novaka Đokovića zelo stresno. "Ljudje mislijo, da je delo z Novakom lahko, ampak ni. Lahko bi ga prepustil nekomu teden dni in potem bi rad videl, ali bi mi vrnil delo. Lepo je delati s takšnim športnikom, ampak prav tako tudi zelo stresno. Finale ni dovolj dober, treba je osvojiti lovoriko. Računamo samo na zmage in na zmage na turnirjih za grand slam. To je velik stres, ampak to sem izbral in to imam rad. Sili me k temu, da se še več učim. Da sem boljši trener in oseba. Zares uživam."