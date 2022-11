Kitajke vljudnostno zavračajo vlogo favoritinj, oslabljene Slovenke upajo na presenečenje

Čeprav je slovenska ženska teniška reprezentanca po odpovedih Tamare Zidanšek in Andreje Klepač v močno podrejenem položaju pred obračunom s Kitajsko v pokalu Billie Jean King (BJK), ki bo v petek in soboto v Velenju, kapetan Andrej Kraševec verjame, da lahko Kaja Juvan in ostale slovenske igralke poskrbijo za izenačen dvoboj.

Kitajska je v Šaleško dolino pripotovala s petimi igralkami, ki so na lestvici WTA uvrščene med prvih 100 na svetu, barve Slovenije pa bodo zastopale Kaja Juvan, ki je 88. igralka na svetu, Nina Potočnik (273.), Pia Lovrič (512.) in Živa Falkner (554.).

Brez Zidanškove in Klepačeve

Andreja Klepač: Že eno leto imam bolečine v hrbtu, ki pa so na zadnjem turnirju v Mehiki postale nevzdržne. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kapetan Andrej Kraševec je v zadnjih tednih doživel dva nepričakovana udarca. Najprej je nastop zaradi potrebe po igranju turnirjev WTA in izboljšanju pozicije na svetovni računalniški lestvici odpovedala Tamara Zidanšek, včeraj pa se je moral sprijazniti še z dejstvom, da ima specialistka za dvojice Andreja Klepač težave z hrbtom in da so ji zdravniki odsvetovali kakršnekoli športne aktivnosti.

Šestintridesetletna Andreja Klepač, ki na lestvici WTA za dvojice zaseda 36. mesto, je danes prišla na novinarsko konferenco v Velenje in pojasnila svoje težave. "Že eno leto imam bolečine v hrbtu, ki pa so na zadnjem turnirju v Mehiki postale nevzdržne. Med dvobojem sem zaprosila za zdravniško pomoč, nato sicer odigrala do konca, zvečer in naslednji dan pa je zelo bolelo. Zdravniki so mi odredili mirovanje oziroma daljši premor od tekmovanj. Vseeno bom v petek in soboto prišla v Velenje in s klopi spodbujala soigralke," je dejala Koprčanka.

Pa tudi brez zamer

Kraševec je obe odpovedi sprejel s težkim srcem, a kot nekdanji vrhunski tenisač se zaveda, da je tenis individualni šport in da mora vsaka tekmovalka najprej poskrbeti za svoje cilje in zdravje. "Zamer ni nobenih, upam le, da bo Andreja čim prej pozdravila poškodbo, Tamara pa na prihajajočih turnirjih v Južni Ameriki dosegla čim boljše rezultate, tako da bomo lahko na naslednji akciji v pokalu Billie Jean King znova kompletni."

Breme na ramenih 21-letnice

Breme osrednje igralke je tako padlo na 21-letno Kajo Juvan, ki že skoraj dva meseca ni igrala na turnirjih WTA. Po turnirju v Portorožu si je vzela nekaj dni odmora, nato pa se je začela pripravljati na naslednjo sezono. V tem času je odigrala zgolj nekaj dvobojev za trening, a kot sama pravi, komaj čaka, da se vrne v arene, saj obožuje tekmovanja.

"Opravila sem pettedenski cikel kondicijskih in teniških priprav. Počutim se dobro in veselim se dvobojev v Velenju, saj nas bo spodbujalo veliko gledalcev. Nastopi v ekipnih tekmovanjih so vedno nekaj posebnega. Favoriti ne zmagajo vedno," pravi Juvanova in nadaljuje: "Na naši strani bo domače, peščeno igrišče, ki Kitajkam v osnovi ne ustreza najbolj, saj večino časa trenirajo na trdih podlagah. Hkrati bomo imele spodbudo domače publike, dejstvo pa je tudi, da so Kitajke nesporne favoritinje, tako da mi nimamo česa izgubiti."

Kitajke vlogo favoritinj vljudnostno zavrnile

"Na začetku ima vsaka igralka 50 odstotkov možnosti za zmago," je dejala Zheng Qinwen, 25. igralka na svetu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Novinarske konference v Velenju se je udeležila tudi kitajska reprezentanca, ki je vlogo favorita vljudnostno zavrnila. "V športu je vse mogoče, še posebej če ne daš od sebe svojega maksimuma. Na začetku ima vsaka igralka 50 odstotkov možnosti za zmago," je dejala Zheng Qinwen, 25. igralka na svetu.

Slovenija in Kitajska se bosta v Beli dvorani pomerili v polfinalu kvalifikacij pokala BJK. Zmaga prinaša napredovanje v finale kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King, ki prav te dni poteka v Glasgowu, poraz pa vrnitev v evroafriško skupino.

V petek se bo prvi od dveh dvobojev posameznic začel ob 15. uri, v soboto pa ob 12.00. Med obema petkovima posamičnima dvobojema bo tudi posebna slovesnost za Katarino Srebotnik, ki je letos zaključila uspešno kariero. V tedaj še pokalu Fed je igrala od leta 1997 do leta 2012, skupno pa je odigrala 53 tekem.

