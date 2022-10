Res bi rada nekaj naredila za svojo državo

Kaja Juvan je zadnji turnir letos odigrala v domačem Portorožu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Raje gleda na svoj razvoj

Kaja Juvan, trenutno naša najboljša teniška igralka, je letošnjo sezono končala nekoliko prej kot sicer. Zadnji turnir je igrala sredi septembra na domačem turnirju v Portorožu. Pogovorila se je s svojo družino in ekipo ter sklenila, da za letošnjo sezono konča turnirje in se predvsem fizično dobro pripravi na nove izzive.

"Da si res vzamem dovolj časa. Zagotovo malo pogrešam tekmovanja, saj sem jih nekaj še imela v načrtu. Bila sem že zelo blizu tega, ampak se je na žalost razvilo tako, da sem morala odpovedati. Da, pogrešam tekmovanja, po drugi strani se mi zdi dobra možnost, ker veliko deklet lovi točke, jaz pa sem se odločila, da tega ne bom naredila. Raje gledam na razvoj, da postanem čim močnejša."

Zaveda se, da ni vse samoumevno

Juvanova se je že zelo kmalu zavedala, kaj so njene prioritete v življenju. Sama meni, da je tenis samo del njenega življenja in da je včasih mogoče preveč vpletena v teniški svet, da bi spoznala, da tenis ni vse na tem svetu. Sicer gre zelo rada na turnirje in včasih ji je težko, ko vidi svoje konkurentke igrati na turnirjih. "Zdi se mi, da nekaterih stvari, ki jih imam zdaj, ne smem jemati za samoumevne. Poskušam biti čim bolj vesela in čim bolje izkoristiti čas, ko sem doma in treniram. Mislim, da tudi to nekaj pomeni."

Trenira od pet do šest ur na dan in verjame, da se bo nekje poznalo

Naša igralka je zelo dobra prijateljica z Igo Swiatek, trenutno prvo igralko sveta, ki je do zdaj v letošnji sezoni v svojo vitrino pospravila osem turnirskih lovorik, od tega dve lovoriki za grand slam. Če 21-letna Poljakinja letos dominira na turneji, napredek 21-letne Ljubljančanke ni tako skokovit. Sama pravi, da v povprečju za svojo generacijo ne zaostaja prav veliko.

"Tenis je postal tako fizičen, da enostavno moraš imeti določeno kilometrino, da si lahko konstanten. Neki rezultati so. Vidi se, da vsak stremi k temu, da si čim večji del sezone tam in da imaš rezultate. Zdi se mi, da sem še posebej letos do poletja, ko sem se bila prisiljena nekoliko ustaviti, da je šla pot postopoma gor. Verjamem, da če bi igrala na malo več turnirjih, ne bi bilo zdrsa na lestvici. Je pa tako, da vsako leto prinese nekaj novega in se moraš prilagajati. Upam, da se bom zdaj lepo pripravila in da bom naredila bazični trening. Verjamem v to, da če imaš kakovost, se ta potem tudi pokaže. Gradim na sebi in vsak dan delam. Od pet do šest ur na dan imam različne aktivnosti. Verjamem, da se bo to nekje poznalo."

Junija je Kaja Juvan v svojo ekipo povabila Zorana Krajnca, ki je pred tem uspešno sodeloval s Tamaro Zidanšek. Kot pravi, je zadovoljna in morda blizu temu, da lahko naredi še korak dlje. Pridobila je samozavest in zaveda se, da lahko igra dober tenis. In kaj je Zoran Krajnc prinesel v ekipo?

"Vsak trener ima drugačen način dela. Z Zoranom se dobro razumeva. Ima zelo strukturiran pristop. Trenutno vem, na čem delava. Cilj je takšen, kot je bil. Torej, da napredujem v fizični in teniški pripravljenosti. Mislim, da je to vnesel, je pa res, da se na tej ravni od vsakega trenerja pričakuje, da razume stvari, tako kot jih Zoran."

Termin je nekoliko neroden

Novembra trenutno 88. igralko sveta čaka pomemben dvoboj. 11. in 12. novembra se bo Slovenija v polfinalnem obračunu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju svetovne skupine pokala Billie Jean King v Velenju pomerila s Kitajsko. Kaja priznava, da je termin nekoliko neroden, prav tako za priprave na prihodnjo sezono ni najbolje, da bodo igrale na pesku.

"Zelo težko je načrtovati, ker je v takšnem obdobju. Dvoboj se odvija na pesku, kar v okviru priprav na OP Avstralije ni najbolje. Zagotovo bi bolj prav prišla trda podlaga. Po drugi strani je meni osebno všeč, ker igramo v Sloveniji. Torej ne vpliva veliko na urnik, ker si doma. Kot drugo je, da nisem igrala veliko tekem in je dobro, da spet igram kakšno tekmo."

Nekatere kitajske tekmovalke že pozna, potem ko je v mladinski konkurenci igrala proti Xinyu Wang (78.) in Xiyu Wang (51.), letos v Miamiju pa je proti Lin Zhu (69.) dvoboj predala. "Poznam razvoj igralk, s katerima sem igrala v mladinski konkurenci. Razumemo se, saj sta moja generacija. Ne bi rekla, da imam z njimi neporavnane račune. Gre bolj za samostojen primer, ko bi res nekaj rada naredila za svojo državo. Mislim, da sva obe s Tamaro željni, da gremo naprej. Je pa res to, da ker poznam ta dekleta, imam občutek, da lahko nekaj naredimo."

"Najbolj me žene, da si želim zmagati za Slovenijo. Po drugi strani še nismo bile v višji skupini, kar je tudi velika želja. Vem, koliko truda je potrebnega, da prideš do sem. Mislim, da nam lahko uspe. In ko se enkrat malo bolj povežeš z ekipo, si še močnejši in želiš si nekaj narediti za vse skupaj. To mi da še dodatno motivacijo."

Od Andreje Klepač se lahko veliko nauči

Na dvoboju proti Kitajski se po petih letih v ekipo vrača Andreja Klepač, ena najboljših igralk na svetu v dvojicah. Juvanova pravi, da je Andreja zelo izkušena igralka in da lahko veliko pripomore k ekipi. "Jaz v svoji karieri nisem veliko igrala v dvojicah, še posebej ne v članski konkurenci. Veliko se lahko naučim od nje. Dobro je imeti nekoga, ki je na tako visoki ravni v tistem, kar dela," je dodala Kaja Juvan, ki še nima jasno začrtanih ciljev za prihodnjo sezono. Trenutno je glavni cilj igranje v pokalu Billie Jean King.