Tamara Zidanšek: Žal mi je, da sem morala sprejeti takšno odločitev

Slovenska ženska reprezentanca bo 11. in 12. novembra v pokalu BJK v Velenju gostila Kitajsko. Žal pa na dvoboju ne bo nastopila Tamara Zidanšek, ki je po težavnem obdobju in padcu na lestvici WTA (februarja je bila na 22. mestu, trenutno je 89.) ob koncu sezone prednost dala nastopom na turnirjih v Južni Ameriki.

"Sem na robu stoterice, če ne bom igrala, pa lahko januarja, ko bo na sporedu OP Avstralije, izpadem iz stoterice, kar pa je slabo izhodišče za nadaljevanje moje kariere." Foto: Nik Moder/Sportida

Svojo kariero postavila na prvo mesto

"Žal mi je, da sem morala sprejeti takšno odločitev. Dolgo sem razmišljala o tem. Za mano je res težko obdobje, ki ga je zaznamovala tudi bolezen. Sem na robu stoterice, če ne bom igrala, pa lahko januarja, ko bo na sporedu OP Avstralije, izpadem iz stoterice, kar je slabo izhodišče za nadaljevanje moje kariere. Upam, da bodo soigralke in kapetan, Tenis Slovenija in vsi navijači razumeli in sprejeli mojo odločitev. Vedno sem rada nastopala za slovensko reprezentanco, za katero sem debitirala leta 2017. Takrat smo si postavili visoke cilje in verjamem, da jih lahko dosežemo. Če ne letos, pa v naslednjih letih, saj smo res postali dobra ekipa. To smo dokazali aprila v Turčiji. Dekletom želim čim boljši nastop in verjamem, da jim lahko tudi brez mene uspe premagati Kitajsko. Kaja je zmožna premagati vse tekmice, ki ji bodo stale nasproti v Velenju. Čeprav bom na drugi strani sveta, bom stiskala pesti za Slovenijo," je dejala Zidanškova.

"Seveda pa se ne bomo predali, še vedno razmišljamo o zmagi, slovenska reprezentanca je sposobna premagati Kitajsko." Foto: Vid Ponikvar

Kapetan slovenske ekipe: Tenis je zelo krut šport

"Žal sem moral sprejeti Tamarino odločitev. Škoda, veselili smo se tega srečanja, razumem pa, da mora igralka v nekaterih trenutkih kariere dati prednost osebnim ciljem. Tenis je zelo krut šport. Igralke so na turneji skoraj vse leto in ves čas je v ospredju boj za točke. Če ni uspehov, ni točk, če ni točk, ni nastopov na največjih turnirjih. Gre za začaran krog, zaradi katerega morajo igralke kdaj sprejeti tudi takšne odločitve. Seveda pa se ne bomo predali, še vedno razmišljamo o zmagi, slovenska reprezentanca je sposobna premagati Kitajsko in verjamem, da bomo zdaj dobili še dodaten motiv. Spomnimo se, kako dobro in srčno smo igrali v Turčiji," je po odpovedi Zidanškove dejal kapetan Kraševec.

V Turčiji je ekipa dihala kot eno. Foto: Teniška zveza Slovenije

Slovenijo bodo zastopale Kaja Juvan (88. WTA), Pia Lovrič (519. WTA), Živa Falkner (560. WTA), Andreja Klepač, namesto Zidanškove pa bo selektor Kraševec vpoklical Nino Potočnik (281. WTA).

Naj spomnimo, Slovenija je bila aprila, igrala je tudi Tamara Zidanšek, uspešna je bila v 1. evro-afriški skupini in se uvrstila v polfinale kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju svetovne skupine pokala Billie Jean King. Slovenija ni bila tako blizu svetovnemu vrhu od leta 2012, ko je zadnjič igrala v takrat svetovni skupini pokala FED.

To bo drugi medsebojni dvoboj med Slovenijo in Kitajsko. Reprezentanci sta se srečali leta 2005 v Pekingu. To je bil dvoboj v kvalifikacijah za svetovno skupino ena, Kitajke pa so zmagale s 4:1. Edino zmago je za Slovenijo dosegla Katarina Srebotnik, igrale pa so še Andreja Klepač, Tina Križan in Sandra Volk.