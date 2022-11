Še en udarec za ekipo, tudi Klepačeva odpovedala nastop za Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je zaradi poškodbe hrbta odpovedala nastop v polfinalu kvalifikacijah za pokal Billie Jean King, je v izjavi za javnost sporočila Teniška zveza Slovenije. Slovensko žensko reprezentanco v petek in soboto čaka dvoboj s Kitajsko.

Šestintridesetletna Koprčanka sicer velja za najboljšo slovensko igralko v konkurenci dvojic, sezono 2022 je končala na 36. mestu.

"Žal smo izvedeli za poškodbo Andreje Klepač, ki nam ne bo mogla pomagati na igrišču. To je velik udarec, a nikakor ne izobešamo bele zastave," je pred današnjim prvim treningom v Velenju dejal slovenski selektor Andrej Kraševec.

Breme rezultata bo v slovenski reprezentanci padlo na Kajo Juvan, potem ko je zaradi nastopov na turnirjih nižjega ranga v Južni Ameriki v iskanju čim večjega števila točk za lestvico WTA nastop v Velenju odpovedala Tamara Zidanšek.

Slovenijo bodo zastopale Juvanova (88. na lestvici WTA), Nina Potočnik (273.), Pia Lovrič (512.) in Živa Falkner (554.). Kitajsko pa Qinwen Zheng (25.), Xiyu Wang (50.), Lin Zhu (62.), Yue Yuan (74.), Xinyu Wang (97.).

To bo sicer drugi medsebojni dvoboj med Slovenijo in Kitajsko. Reprezentanci sta se srečali leta 2005 v Pekingu v kvalifikacijah za svetovno skupino ena, Kitajke pa so zmagale s 4:1.

Glavno slovensko orožje bo Kaja Juvan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Reprezentanci že opravili prve treninge

V Beli dvorani v Velenju sta obe reprezentanci danes že opravili prve treninge. V sredo bo na vrsti novinarska konferenca. v četrtek bo opoldne žreb parov ter kasnejše druženje z mediji, v petek pa se bo tekmovanje s prvima posamičnima dvobojema začelo ob 15. uri. Sobotni spored se bo začel ob 12. uri.

"Danes smo preizkusili igrišče v Beli dvorani, ki je že pripravljena za dvoboje. Moram priznati, da so dekleta prišla dobro razpoložena, kar se je videlo tudi na prvem skupnem treningu. Tudi pripravljenost je kot kaže zelo dobra, saj se je na treningu kar iskrilo. Tudi večerja je nato minila v dobrem vzdušju, kar je zelo pomembno," je še dodal Kraševec.

Med obema petkovima posamičnima dvobojema bo tudi posebna slovesnost za Katarino Srebotnik, ki je letos zaključila uspešno kariero. V tedaj še pokalu Fed je igrala od leta 1997 do leta 2012, skupno pa je odigrala kar 53 tekem.