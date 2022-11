Za uvod v Glasgowu zmagi Avstralije in Kazahstana

Z dvobojema Avstralija - Slovaška in Kazahstan - Velika Britanija se je v Glasgowu začel zaključni turnir pokala Billie Jean King, na katerem sodeluje 12 ekip. Uvodni zmagi sta dosegli avstralska in kazahstanska ekipa.

V tekmovanju, ki se je nekoč imenovalo pokal federacij, bodo igralke do 13. novembra na Škotskem odločale o novih prvakinjah. Sodeluje 12 ekip, razdeljene so v štiri predtekmovalne skupine, branilk naslova iz lanske sezone Rusinj pa ni, ker je krovna zveza ITF Rusijo zaradi vojne v Ukrajini izključila s tekmovanja. V predtekmovalnih skupinah so Švica, Kanada in Italija (skupina A), Avstralija, Slovaška in Belgija (B), Španija, Kazahstan in Velika Britanija (C) ter Češka, ZDA in Poljska (skupina D). Zmagovalke štirih predtekmovalnih skupin se bodo uvrstile v polfinale.

V torkovih dvobojih je Avstralija že po obeh posamičnih dvobojih zmagala, Sanders Storm je premagala Viktorio Kuzmovo s 6:4, 6:3, Alja Tomljanović pa Anno Karolino Schmiedlovo s 6:1, 6:2. Tekma dvojic tako ni bila več pomembna, Slovakinji Kuzmova in Tereza Mihalikova pa sta ugnali Ellen Perez in Sanders Storm. Tudi v večerni tekmi dvoboj dvojic ni več odločal. Julija Putinceva je imela nekaj več dela s Katie Boulter (4:6, 6:3, 6:2), Jelena Ribakina pa je hitro premagala Harriet Dart s 6:1, 6:4 za vodstvo in zmago Kazahstana. Britanki Alicia Barnett in Olivia Nicholls sta na koncu gostiteljicam priborili častno točko.

Zaključni turnir pokala Billie Jean King:



Avstralija - Slovaška 2:1

Sanders Storm - Viktoria Kuzmova 6:4, 6:3;

Alja Tomljanović - Anna Karolina Schmiedlova 6:1, 6:2;

Ellen Perez/Sanders Storm - Viktoria Kuzmova/Tereza Mihalikova 6:2, 3:6, 6:10



Kazahstan - Velika Britanija 2:1

Julija Putinceva - Katie Boulter 4:6, 6:3, 6:2;

Jelena Ribakina - Harriet Dart 6:1, 6:4

Ana Danilina/Jelena Ribakina - Alicia Barnett/Olivia Nicholls 5:7, 3:6.