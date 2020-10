Kdo je skrivnostna in zadržana dama, ki stoji za Nadalom?

Maria Francisca Perello (na sredini) ga je spremljala tudi na letošnjem OP Francije. Lev in desno sta sestra in mama Nadala. Foto: Gulliver/Getty Images

Ona mu je največja opora

Pred kratkim smo na OP Francije lahko videli še 13. zmago Rafael Nadala, potem ko je v finalu odpihnil Novaka Đokovića, trenutno prvega igralca sveta. Takrat ga je na tribunah spremljala tudi njegova izbranka Xisca, kakor sicer kličejo gospo Nadal. Skrivnostna dama je sicer Rafi največja opora v življenju in v karieri. Xisca ima danes 32 let, po izobrazbi pa je diplomirana ekonomistka in vodi humanitarno fundacijo Rafael Nadal, ki jo je Španec ustanovil pred desetimi leti.

"Ne želim biti del tega sveta in mislim, da Rafa ne bi želel biti s takšnim dekletom." Foto: Gulliver/Getty Images

Z Rafaelom Nadalom sta že 15 let v zvezi in je povsem drugačna od ostalih žena vrhunskih športnikov. Drži se bolj v ozadju, ne želi se javno izpostavljati in ne boste verjeli, na družabnih omrežjih nima niti enega svojega profila.

"Ne želim biti del tega sveta in mislim, da Rafa ne bi želel biti s takšnim dekletom," je pred časom povedala Xisca, katero bolj redko vidimo na tribunah največjih turnirjev. Že pred leti se je odločila, da ga ne bo vseskozi spremljala na turnirjih in gledala njegovih dvobojev, saj mora biti Nadal osredotočen samo na tenis.

Že pred leti se je odločila, da ga ne bo spremljala na vseh turnirjih. Foto: Guliver/Getty Images

"Kadar tekmuje, potrebuje svoj prostor in samo misel, da bi ga po cele dneve čakala, me utruja. To bi me dušilo in še njega bi skrbelo za mene. Če bi ga povsod spremljala, mislim, da bi obstajala velika možnost, da se ne bi razumela," je že pred devetimi leti v enem izmed redkih intervjujev razlagala Nadalova izbranka.

Družina bo za zdaj še počakala Maria Francisca Perello in Rafael Nadal sta se poročila lani oktobra. Foto: Gulliver/Getty Images

Na teniški turneji lahko vidimo, kako nekateri igralci vseskozi potujejo s svojo družino. Eden izmed njih je Roger Federer. Večino časa so ob njem žena Mirka in njuni štirje otroci. Nekoliko manj, a prav tako pogostokrat vidimo, kako Novak Đoković na določene turnirje pride s svojo družino.

Pri Rafaelu Nadalu je zgodba drugačna. Majorčan še ne razmišlja o družini, čeprav si želi, da bi enkrat postal oče. Starševstvu se bo posvetil, ko bo končal svojo športno kariero. Njegovo mnenje je, da življenje profesionalnega trenerja in družinsko življenje ne gresta skupaj.

Rad ima otroke, a realnost je drugačna

"Sem družinski tip človeka in zelo rad imam otroke, vendar realnost je drugačna. To željo si želim izpolniti, ko mi bo to dopuščala kariera. Želim skrbeti zanje … Mislim, da potovanje skozi vso leto ni primerno za otroke," je pred časom povedal 34-letni Nadal, ki je z zmago na letošnjem Roland Garrosu osvojil še 20. lovoriko za grand slam in se tako izenačil z Rogerjem Federerjem.