Vse več teniških igralk in igralcev v Avstraliji v strogi karanteni

V strogi karanteni brez dostopa do igrišč za trening je 72 teniških igralk in igracev. Foto: Guliverimage

Organizatorji prvega teniškega grand slama v sezoni so danes v izjavi za javnost sporočili, da je zaradi novega pozitivnega testa na novi koronavirus v strogi karanteni brez dostopa do igrišč za trening še dodatnih 25 tenisačic in tenisačev, kar je skupno število dvignilo na 72.

V Melbournu se pred prvimi turnirji v deželi tam spodaj spopadajo z vse večjimi težavami. Po novem testiranju potnikov, ki so prispeli v zvezno državo Viktorijo, so zdravstvene službe odkrile še en pozitivni primer virusa sars-cov-2. Okuženi potnik ni del igralske zasedbe, vseeno pa je moralo vseh 58 potnikov na letalu od Dohe do Melbourna v strogo karanteno, so dodali v izjavi za javnost.

Zdaj vse potnike tega letala čaka vsaj 14-dnevna karantena v hotelskih sobah. Že v soboto so organizatorji sporočili, da morajo vsi potniki letal iz Abu Dabija in Los Angelesa, na njih je bilo 47 igralcev in igralk ter več kot 100 spremljevalnih oseb, v strožjo karanteno od tistih, ki niso bili v bližnjem stiku in so v Avstralijo prišli negativni na novi koronavirus.

Ti lahko pet ur na dan trenirajo na za to odrejenih igriščih v Melbournu, preostali čas pa morajo prav tako preživeti v hotelskih sobah.

Igralci in igralke v strožji karanteni so že izrazili ogorčenje nad pristopom zdravstvenih služb, ki so kljub le 25-odstotni zasedenosti letal vse, ki so bili na njih ob okuženih osebah, označili kot bližnji stik, zaradi česar bodo do začetka februarja in edinih pripravljalnih turnirjev pred OP Avstralije ostali brez treningov.

Organizatorjem očitajo, da so spremenili pravila in navodila, ki so jih pred tem poslali okoli 1200 igralcem in spremljevalnemu osebju na prvem grand slamu sezone.

